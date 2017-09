La Pallamano Crenna riparte dal Memorial Tacca

crenna generiche generica

La Pallamano Crenna riaccende i motori per la stagione 2017/2018, dopo la pausa estiva e forte dei buoni risultati ottenuti lo scorso anno dalle squadre. «Tutte le categorie hanno ripreso ad allenarsi, focalizzando l’attenzione sulla preparazione atletica in vista dei prossimi campionati che partiranno dal mese di Ottobre» spiegano i dirigenti del club credenze. Primo appuntamento? «La categoria under17, questo weekend parteciperà al 20^Memorial Tacca, l’annuale torneo organizzato dalla Pallamano Cassano». Il torneo coinvolge tredici squadre (tra cui gli sloveni del Kozina) in tre categorie diverse e parte delle partite saranno giocate proprio nel palazzetto della Pallamano Crenna, in via Praderio (Gallarate, rione Cedrate) «Pallamano Crenna punta molto sulle categorie giovanili e i grandi sforzi fatti nella scorsa stagione hanno portato alla vittoria delle finali nazionali giocate nel mese di Luglio a Misano Adriatico per la categoria under12 maschile» (nella foto, la squadra, allenata da Carmen Rosu, dopo la conquista del titolo regionale). «Siamo molto orgogliosi dei nostri atleti.»

Il successivo impegno importante sarà il torneo under11 che si terrà il 1 Ottobre a Brescia nel pomeriggio, mentre la sera dello stesso giorno nello stesso palazzetto si giocherà la partita della nazionale femminile. Un’occasione per radunare tutte le società lombarde. «Questa é la dimostrazione del grande impegno anche da parte della Federazione, per far aumentare la visibilità delle categorie minori».