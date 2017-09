La Polizia di Stato saluta Fabozzi, in pensione dopo 42 anni di servizio

Foto varie

Nella giornata di ieri, giovedì 28 settembre, la Polizia di Stato ha salutato il Sostituto Comandante Filippo Fabozzi, che dopo oltre 42 anni di servizio è andato in pensione.

Entrato in Polizia nell’anno 1980 dopo aver frequentato la Scuola Allievi Agenti di Trieste, è stato successivamente inviato alla Scuola Tecnica di Polizia di Roma dove è rimasto fino al 1982, anno in cui è stato assegnato alla Questura di Varese, con l’incarico di addetto all’Ufficio Passaporti.

Nell’anno 1985 ha frequentato presso l’Istituto di Formazione per Ispettore di Nettuno il corso di Vice Sovrintendente e nel 1986 è stato assegnato al Reparto Mobile di Milano con le mansioni di Responsabile della Squadra.

Dal 16 aprile 1987 a domanda è stato trasferito alla Questura di Varese, dove ha svolto le mansioni di Capo Turno delle Volanti e dal 1990 assegnato all’Ufficio Passaporti diventandone poi Responsabile.

Conosciuto da tutti per la sua professionalità, il suo impegno discreto ed incondizionato, è stato un punto di riferimento non solo per i cittadini ma anche per il personale tutto della Questura.

«Salutiamo il Poliziotto e l’amico Filippo con ammirazione e lo abbracciamo con grande affetto», le parole dalla Polizia di Stato.