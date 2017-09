La preside Lorena Cesarin va in pensione, il saluto della città

VARESE(VARESE)..SCOPERTURA TARGA REPARTO PEDIATRIA OSPEDALE DEL PONTE S.B.

Ieri, giovedì 31 agosto la dottoressa Lorena Cesarin è andata in quiescenza dalla Dirigenza dell’Istituto Scolastico Carlo Volonté di Luino.

Ha rappresentato un vero e proprio punto di riferimento per tanti genitori e studenti che hanno trovato una persona generosa, capace, intelligente ed aperta ad ogni forma di dialogo.

«Da qualche anno, il rapporto tra istituzioni e istituti scolastici è fondamentale per il futuro dei nostri ragazzi e Lorena ha saputo conquistarsi il rispetto e l’affetto di tutti coloro che con lei hanno operato, siano essi docenti, collaboratori amministrativi o scolastici», scrive Alessandro Casali Vice Sindaco di Luino.

«Anche nel commiato ha ringraziato tutti e ha esortato i professori a crescere i ragazzi non solo nelle materie di studio ma anche con i valori della vita».

«Un sentito ringraziamento per il suo prezioso contributo ed un augurio da parte dell’amministrazione di un più che meritato riposo. Siamo sicuri che un proficuo rapporto sinergico con l’istituto continuerà sotto la guida del nuovo dirigente Professor Fabio Giovanetti già conosciuto e stimato per il suo impegno come docente presso il Liceo Vittorio Sereni».