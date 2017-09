La Pro Patria cerca conferme. È derby Varesina-Caronnese

Varie tigrotti

Tutte in campo le nostre formazioni nel turno infrasettimanale di Serie D: se il Varese va a Casale Monferrato per centrare il primo successo (QUI la presentazione), la Pro Patria cerca conferme in casa con la Romanese. A Venegono Superiore invece scocca l’ora del primo scontro interprovinciale del torneo, Varesina-Caronnese.

I TIGROTTI VOGLIONO DECOLLARE

Dopo il bel punto colto a Rezzato (e la vittoria all’esordio sul Lecco), la Pro Patria (foto Busto Sport) torna in campo a Busto contro un’avversaria poco conosciuta, la Romanese fresca di ripescaggio, che si presenta allo “Speroni” con tre punti in tasca e nulla da perdere. Pressione quindi sugli uomini di Javorcic che però, tra amichevoli e prime uscite ufficiali, hanno dimostrato buona condizione e intesa già rodata.

Il tecnico biancoblu tornerà a proporre il 3-5-2, modulo principale della squadra, e tra Romanese e Grumellese potrebbe effettuare un po’ di turnover, vista l’abbondanza della rosa. In particolare Javorcic potrebbe recuperare un paio di giocatori assenti domenica (Pedone e Cottarelli, più difficile torni Arrigoni) e magari mandarli in campo per dare fiato ai titolari di Rezzato. Attesa anche per quale sarà la coppia d’attacco: fino a ora è stata composta da Santana e Le Noci con Gucci utilizzato di rincorsa. L’ex Varese potrebbe partire dall’inizio in una delle due partite di questa settimana, anche perché intorno a lui c’è la fiducia di ambiente e staff tecnico. Altro giocatore che scalpita è Molnar che prima o poi avrà una chance da titolare.

TIFOSI A GRUMELLO – Il club “Il Tigrotto 2009″ organizza un pullman per la trasferta di Grumello di domenica 17: ritrovo alle ore 13 allo stadio “Speroni” e partenza alle 13.15. Il costo del bus è fissato in 10 euro mentre il biglietto dovrà essere acquistato in loco; per informazioni e iscrizioni vanno contattati Simone (339/4741261) e Marco (340/4055581).

VARESINA PER RISALIRE, CARONNESE PER LA VETTA

Le due rossoblu nostrane si sfidano dalle 15 a Venegono e arrivano alla partita con animi opposti, dopo il turno di domenica scorsa. La Varesina padrona di casa ha perso 2-0 a Sesto San Giovanni e soprattutto si è mostrata piuttosto nervosa e arrendevole, suscitando l’arrabbiatura di mister Spilli. L’occasione della sfida alla Caronnese è comunque ghiotta per mettere altri punti in classifica. La squadra di Aldo Monza però è partita fortissimo, vincendo le prime due partite di campionato, risultati che hanno portato Corno e compagni in testa alla graduatoria insieme a Gozzano, Inveruno, Chieri, Pro Sesto e Caratese. I caronnesi dovranno probabilmente rinunciare a Puccio, a segno contro il Bra ma poi uscito per un botta, però hanno la caratura e la profondità di rosa per fare bene anche nel derbyno.

Arbitra il signor Panettella di Bari assistito dai toscani Lencioni e Donato.

