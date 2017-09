La Pro Patria torna in campo. Allo “Speroni” arriva il Crema

Varie tigrotti

La sosta è stata utile per la Pro Patria per ricaricare le pile dopo il buon inizio di campionato e aumentare l’intesa di squadra. La speranza di mister Ivan Javorcic è che la domenica passata a guardare le altre giocare non abbia fatto perdere il ritmo partita ai suoi. Di certo è che il Rezzato ha sfruttato la sosta della Pro Patria per prendersi in solitaria il primo posto. Risposta che si avrà solo domenica 1 ottobre (ore 15.00) quando allo “Speroni” arriverà l’agguerrito Crema per la sesta giornata di campionato.

Non dovrebbero esserci cambi nell’undici tigrotti rispetto alla formazione scesa in campo a Grumello. Ancora ai box Elia Bortoluz, mister Javorcic potrebbe recuperare – almeno da portare in panchina – Matteo Arrigoni e Riccardo Colombo. In campo invece dal primo minuto dovremmo vedere Guadagnin in porta dietro alla linea difensiva formata da Molnar, Zaro e Scuderi. A centrocampo Cottarelli e Galli in fascia, Pettarin e Gazo in mediana e Disabato dietro alle punte Santana e Le Noci.

Il Crema, neopromosso dall’Eccellenza dominando il campionato, nelle prime cinque giornate ne ha vinte tre e perse due. Dopo la vittoria casalinga all’esordio contro il Darfo Boario (1-0), ha subito due ko di fila a Lecco (1-0) e al “Voltini” contro il Rezzato (1-2). Arriva però da due successi in fila: prima la Romanese a domicilio (3-0), poi la Grumellese sul campo amico (2-0). La squadra è allenata dall’ex difensore della Juventus Sergio Porrini, che dovrebbe affidarsi al 4-3-3. In difesa si affida all’esperienza del lituano Marius Stankevicius, In attacco il piede educato di Erpen è pronto a innescare Pagano e il giovane Tomas, a segno nell’ultima gara. Dovrebbero partire dalla panchina l’ex Pro Patria Tonon e l’ex Varese Marrazzo.

