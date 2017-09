La raccolta di firme sul piano sosta prosegue in piazza

Foto varie

Il Comitato Civico “Cittadini e Civiltà per Lavena Ponte Tresa” nel fine settimana sarà in piazza per raccogliere firme a sostegno della petizione sul piano sosta adottato nei mesi scorsi in città.

Due gli appuntamenti: sabato 23 in piazza Gramsci e domenica 24 in Piazza Sangiorgio (dalle 8 alle 18).

“Il Comitato – spiegano gli organizzatori – si rende mezzo di informazione e in un clima privo di polemica invita tutti i cittadini a partecipare”.