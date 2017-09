La Rai cerca video per Digitalife

Foto varie

Entra nel vivo il progetto del docufilm DigitaLife prodotto da Varese Web con Rai Cinema e Fondazione Ente Dello Spettacolo. L’opera, diretta da Francesco G. Raganato, racconterà come il digitale ha cambiato, e sta cambiando, la vita di ognuno di noi. Il tutto realizzato con i video dei cittadini che possono essere inviati attraverso il sito www.digitalife.org e sulla piattaforma di Rai Digital www.rai.it/digitalife.

Il progetto è stato presentato a Venezia, domenica 3 settembre, durante il Festival del cinema, all’interno degli eventi promossi dalla Fondazione Ente dello Spettacolo: presenti il regista Francesco C. Raganato, il presidente di Varese Web Marco Giovannelli, Davide Milani per Fondazione Ente dello Spettacolo e il consigliere di amministrazione Rai Giancarlo Mazzuca.

Dall’avvio del progetto sono già arrivati centinaia di video da diverse parti del mondo. Tante letture diverse sul vissuto con il digitale. Pezzi di un mosaico generale che racconteranno come la vita di tutti è cambiata radicalmente negli ultimi vent’anni.

Il regista Francesco G. Raganato, autore di programmi televisivi e documentari premiati a livello internazionale, ha già iniziato a lavorare sui primi video arrivato dai cittadini. «L’intento è quello di creare un film corale il più universale possibile, non partendo da assunti assoluti o massimi sistemi, ma raccontando storie sincere, in cui ognuno di noi possa riconoscersi. Tecnicamente mi piace definire questo film come un “flusso di coscienza collettivo” dove non c’è una corrente dominante che trascina le altre ma ci sono i flussi unici e affini di chi decide di condividere la propria storia con noi. La sensazione che vogliamo far emergere alla fine del film è molto simile quella di un abbraccio, di un abbraccio collettivo, di un gruppo di persone che ha donato le proprie storie per dirci che non siamo soli».

«Sono vent’anni che lavoriamo con le comunità per far crescere un progetto di informazione – racconta Marco Giovannelli, presidente della Varese Web -. DigitaLife è uno sviluppo di questo approccio. Crediamo che il fascino maggiore della cultura digitale sia la partecipazione. La carica innovativa di questo film però non è legato solo al mosaico che verrà realizzato grazie ai video inviati, ma al trattamento dei materiali stessi. Il progetto sarà un lungo racconto corale che accompagnerà tutte le fasi della produzione e post produzione fino all’arrivo in sala. Avremo così una piattaforma dove ogni cittadino potrà esprimere la propria opinione e al tempo stesso esser protagonista di un film che racconterà i cambiamenti con lo sguardo rivolto anche al futuro».

Nel cast artistico di DigitaLife vi è anche Vittorio Cosma, compositore e produttore discografico che, con la sua Music Production, si occuperà della colonna sonora del film. Inoltre, la produzione del docufilm ha trovato come sostenitori come il Fai – Fondo Ambiente Italia, il Parco Nazionale delle Cinque terre, Terre des Hommes, l’associazione europea delle vie Francigene, l’Ordine dei giornalisti, Anso. A cui si sono aggiunti partner come Sea, Eolo, Coop, Tigros, Elmec informatica, Caffè Chicco d’oro, Habitare.

Per rimanere aggiornati, o per entrare a far parte della comunità di DigitaLife sono attivi diversi canali. Oltre al sito www.digitalife.org la pagina Facebook, Instagram, Twitter e YouTube (https://youtu.be/nRd7hKkkiew). Per qualsiasi altra richiesta è possibile scrivere a digitalife.film@gmail.com

Il regista Francesco G. Raganato

È stato scelto da Varese Web attraverso un bando a cui hanno partecipato 230 registi e videomaker. Raganato ha diretto diversi documentari per il programma “La storia siamo noi” di Giovanni Minoli su Rai2, realizzando poi prodotti anche per La7 e History Channel. Parallelamente alla TV ha lavorato ad alcuni film-documentari creati apposta per il cinema e l’on-demand. “L’Isola Analogica”, su alcune vicende legate al consumo accidentale di LSD nella piccola isola di Alicudi nelle Eolie, vince il Gran Premio del Mediterraneo/Prix Italia, festival a cui partecipano le maggiori emittenti televisive europee. Al cinema e poi in dvd per Feltrinelli Real è uscito “Tsunami tour”, l’unico documentario che racconta la prima campagna elettorale di Grillo. Con “Looking For Kadija”, mette in scena un picaresco viaggio in una sconosciuta Eritrea, riuscendo a raccogliere numerose testimonianze sulle condizioni di vita nella ex-colonia italiana. Questo documentario, prodotto da RAI Cinema, vince il primo premio al Festival del Cinema di Roma nel 2013. Tra i suoi ultimi lavori c’è la serie “Islam Italia”, ideata e condotta da Gad Lerner per Rai3, attualmente candidata al Prix Italia.

La produzione Varese Web

Nata nel 2000, Varese Web srl si occupa di editoria multimediale. DigitaLife è la prima opera cinematografica realizzata dopo un lungo periodo di attività e di progetti realizzati anche sul territorio nazionale.

Edita Varesenews, il quotidiano online della provincia di Varese, nato nel 1997, uno dei più vecchi e importanti progetti di giornalismo digitale. Il giornale negli anni è cresciuto grazie alla capacità di esser parte delle proprie comunità e di credere nella diffusione della cultura digitale. Varesenews ha oltre 4 milioni di lettori al mese, 196mila fan sulla pagina Facebook, 22mila follower su Instagram e 16mila su Twitter.