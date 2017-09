La realtà fantastica di Eleonora Buonfino Franceschinelli

Foto varie

Il 15 settembre alle ore 21 il sindaco Fabio Passera aprirà al pubblico a Maccagno la mostra di Eleonora Buonfino Franceschinelli con oltre 30 quadri (olio su tela).

La mostra si terrà al Punto d’Incontro di Maccagno in via Pietro Valsecchi 21 e l’inaugurazione ufficiale sarà sabato 16 settembre alle ore 18: sarà aperta nei giorni di domenica 17, mercoledì 20, sabato 23 e domenica 24 settembre, dalle 17 alle 20.

Qui sono riprodotti alcuni dettagli della serie “Pinocchio” personaggio ricorrente in molte delle opere di Eleonora che si diverte ad ambientare la creatura di Collodi in contesti apparentemente indecifrabili ed enigmatici raffinati da una passione che porta l’artista a tradurre in immagine l’insanabile distanza tra realtà e fantasia la cui realtà sconfina spesso in un contesto onirico.

Tre delle sei serate saranno dedicate ad una specifica opera di Eleonora per la quale i Barman di Acquadulza di Maccagno andranno ad offrire ai visitatori un cocktail ispirato all’Oopera. Si tratta delle serate del 16, 20 e 23 Settembre (dalle 18 alle 20).