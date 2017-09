La Sagra del Borgo a Mendrisio raccoglie l’eredità della Sagra dell’Uva

Il prossimo week end, dal 22 al 24 settembre, arriva nel Mendrisiotto la Sagra del Borgo: Si tratta dell’evento che raccoglie l’eredità della Sagra dell’uva, una delle manifestazioni più importanti della regione, con le sue Corti, i ristori, le animazioni, il mercatino, la musica e un programma ricco e variato.

La nuova manifestazione, che avrà luogo dal 22 al 24 settembre 2017, vuole essere un momento di festa ma anche un’occasione per ripercorrere le vie del centro storico di Mendrisio e per riscoprire le tradizioni, i costumi, le usanze e i prodotti di questo nostro meraviglioso territorio.

La Sagra del Borgo vuole essere un momento di incontro in un contesto dove le differenti realtà culturali, sportive e artigianali di Mendrisio e del Mendrisiotto presentano i propri prodotti, le proprie attività e le proprie produzioni.

Questa è la sfida della nuova Sagra del Borgo: valorizzare le molteplici ricchezze presenti nelle nostre realtà e offrire a tutti l’opportunità di vivere per qualche giorno le strade in festa del mitico, magnifico Borgo.

Ecco nel dettaglio il programma

VENERDÌ 22 settembre

17:00 Apertura

19:00 New Azzan Big Band

SABATO 23 settembre

Chiostro dei Serviti

11:00 Musica Unione Novazzano

16:00 Gruppo mandolinistico Eliante

17:30 Cantiamo sottovoce

Drüü-Lende Schuppel

Piazza del Ponte

10:00 Gruppo Tirabüscion

11:30 Bandella Rivera

13:30 Crazy Stools

15:00 Gruppo Tirabüscion

17:00 Bandella Rivera

Entrata San Giovanni

10:00 Crazy Stools

11:30 Gruppo Tirabüscion

13:30 Bandella Rivera

17:00 Gruppo Tirabüscion

Corso Bello

10:00 Bandella Rivera

11:30 Crazy Stools

13:30 Gruppo Tirabüscion

15:00 Bandella Rivera

DOMENICA 24 settembre

Chiostro dei Serviti

11:00 Banda di Canobbio

Piazza del Ponte

10:00 Bandella Tremona

11:00 Jack in the box

13:00 Bandella Bedano

14:45 Bandella Tremona

16:00 Jack in the box

Entrata San Giovanni

10:30 Trio Nostranello Neggio

11:00 Bandella Bedano

13:30 Jack in the box

14:45 Trio Nostranello Neggio

16:00 Bandella Tremona

Corso Bello

10:00 Bandella Bedano

11:00 Trio Nostranello Neggio

13:30 Bandella Tremona

14:45 Jack in the box

16:00 Trio Nostranello Neggio

INTRATTENIMENTO BAMBINI

Sabato e domenica

Piazzale alla Valle

09:00 Gonfiabili

14:00 Bimbo-fun magia

15:00 Bimbo-fun marionette

16:00 Bimbo-fun magia