La Stagione Cameristica continua con “I Salotti del Romanticismo”

Il restauro di Villa Calcaterra (inserita in galleria)

Proseguono gli appuntamenti cameristici organizzati dall’Associazione Culturale Musikademia, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e con il sostegno degli sponsor (Studio Vabri – Dottori Commercialisti, Bianchi Stefano Assicurazioni e Studio Spreafico – Dottori Commercialisti Associati).

Nel terzo appuntamento, che si terrà a Villa Calcaterra (via Magenta 70, Busto Arsizio) venerdì 22 settembre alle ore 21.00, tre formazioni cameristiche (duo, trio e quartetto) si susseguiranno facendo rivivere le atmosfere tipicamente salottiere di inizio ottocento.

In quest’epoca uno degli strumenti cameristici più diffusi era la chitarra: essa era versatile quanto il pianoforte, con il vantaggio che poteva essere trasportata con facilità al pari di altri strumenti come gli archi e i fiati. La troviamo in duo insieme al violoncello o al flauto o al violino, oppure in trio e quartetto spesso affiancato dal flauto traverso o dagli altri strumenti ad arco. Nel concerto che ci propongono i musicisti Giulia Crosta (flauto traverso), Carmen Alegre Hernandez (viola), Christine Cullen (violoncello), Thomas Ettorre e Davide Bontempo (chitarre classiche), sentiremo brani di Burgmuller e Mendelssohn eseguiti dal violoncello e chitarra in duo, una Serenata per flauto, viola e chitarra di Matiegka e per concludere un quartetto di De Fossa per due chitarre, flauto e violoncello.

L’appuntamento, come tutti gli altri della stagione, è a ingresso libero.

Appuntamenti successivi:

Venerdì 6 ottobre, ore 21.00 – Recital chitarristico del Duo Bonfanti (Marco e Stefano Bonfanti)

Venerdì 27 ottobre, ore 21.00 – In viaggio tra le capitali del Settecento (Carlo Battioli e Gaia Ghidini, violino – Carmen Alegre Hernandez, viola – Christine Cullen – violoncello – Gian Luca Rovelli, clavicembalo)