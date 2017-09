La svolta elettronica dei Finley, esce “Armstrong”

foto varie di eventi vari

Il 13 ottobre esce “Armstrong”, il nuovo e atteso album della band legnanese dei Finley, frutto di un lavoro intenso e ambizioso che segna un’autentica rivoluzione nel sound e nei testi.

«Armstrong come il primo uomo a mettere piede sulla Luna, Armstrong come il segno di un futuro che ritorna, Armstrong come il simbolo di un piccolo grande passo per cambiare, prima noi stessi e poi il mondo che ci circonda» – spiegano così il titolo del nuovo lavoro che rivela anche una imponente virata verso l’elettronica per una band che ha fatto di basso, chitarra, batteria e voce un proprio marchio di fabbrica. Dieci brani inediti fortemente evocativi, legati tra loro da un unico filo conduttore, lo spazio.

«A differenza di quello che avviene tra corpi celesti, l’attrazione che si genera tra due corpi umani rimane un mistero. Un legame che trascende ogni logica o formula ma- tematica. Come l’attrazione nei confronti dell’ignoto, che da sempre ha esercitato sul- l’uomo un fascino magnetico – dichiarano Pedro, Ka, Dani e Ivan – Armstrong è tutto questo: attrazione, coraggio e sperimentazione. E’ il manifesto di un’importante e decisiva fase del nostro viaggio, in cui abbiamo deciso di spingerci oltre il limite, allargando i nostri confini».

A partire dalla title-track, un brano potente e sensuale che apre un album dove le chitarre e l’elettronica si fondono creando una nuova dimensione sonora che è anche una prova di maturità.

Il disco è disponibile da oggi in pre-order su Amazon, su iTunes e Spotify (al link https://smi.lnk.to/FinleyArmstrong ) con i singoli “Armstrong”, “Odio il DJ” e “La fine del mondo”.

Dal 31 ottobre la band tornerà sui palchi di tutta Italia per presentare live i brani del nuovo disco. (Prevendite aperte da lunedì 18 settembre, per info: Barley Arts -http://www.barleyarts.com-).

Queste le date dell’ “ARMSTRONG LIVE TOUR”:

31.10, VIDIA, Cesena

11.11, QUIRINETTA, Roma

18.11, CIRCOLO MAME, Padova

25.11, AFTERLIFE, Perugia

01.12, LAND OF FREEDOM, Legnano (MI) 09.12, VIPER THEATRE, Firenze