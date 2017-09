La Tre Valli regina del 21° Trittico Lombardo

Presentazioni, gare giovanili, squadre, corridori di ciclismo in provincia di Varese

Presentata questa mattina al 39° piano di Palazzo Regione Lombardia a Milano, alla presenza del Presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni e dell’Assessore allo Sport Antonio Rossi, la 21° edizione del Trittico Regione Lombardia: manifestazione ciclistica internazionale che comprende le storiche corse in linea maschile di ciclismo su strada: 71° Coppa Agostoni (13 settembre 2017), 99° Coppa Bernocchi (14 settembre 2017) e a chiusura la 97° Tre Valli Varesine (tre ottobre 2017).

Quest’anno si correrà martedì 3 ottobre, per le strade della Provincia di Varese, la 97° edizione della Tre Valli Varesine, gara entrata a pieno titolo nella storia del ciclismo italiano e internazionale organizzata dalla Società Ciclistica Alfredo Binda che nel suo palmares vanta due Campionati del Mondo nel 1951 e Varese 2008 e l’organizzazione del prossimo Campionato del Mondo di Gran Fondo: 2018 Uci Gran Fondo World Championships .

La Tre Valli partirà per il secondo anno consecutivo dalla Città di Saronno visto il grande successo riscosso nella scorsa edizione e, percorrendo circa 200 chilometri, abbraccerà l’intera provincia da Sud a Nord arrivando nel cuore di Varese con traguardo in via Sacco davanti ai Giardini Estensi dove ha sede il palazzo comunale. La Tre Valli è una gara categoria 1.HC del calendario europeo UCI (l’organizzazione mondiale che coordina l’attività agonistica internazionale di ciclismo).

Il tracciato prevede un primo tratto in linea che corre lungo la strada provinciale Varesina e costeggia due laghi quello di Varese e quello di Comabbio. La corsa poi attraverserà gli affascinanti boschi del Parco del Campo dei Fiori per concludersi con nove giri del famoso circuito cittadino di Varese.

A conferma che la Tre Valli Varesine è una gara dal respiro internazionale e che il tracciato piace ai professionisti provenienti da tutto il Mondo prenderanno parte alla gara molte delle migliori squadre. Saranno dodici le equipe della categoria UCI World Team: Team Sky, Astana Pro Team, Bora-Hansgrohe, Trek-Segafredo, Team Dimension Data, Movistar Team, AG2R La Mondiale, UAE Team Emirates, Cannondale-DRAPAC, Bahrain-Merida, FDJ, Orica-Scott e, ovviamente la Nazionale Italiana guidata da Davide Cassani. Altre sette sono invece le squadre dell’UCI Professional Team: Androni Giocattoli, Bardiani-CSF, Wilier Triestina, Nippo-Vini Fantini, Caja Rural-Seguros RGA, Israel Cycling Academy, Gazprom-Rusvelo. Infine quattro squadre UCI Continental Team: Sangemini-MG.K.VIS, Uni Euro Trevigiani-Hemus 1896, D’Amico Utensilnord, Amore&Vita-Selle SMP.

Gli organizzatori confermano con orgoglio che tutte le gare del Trittico saranno seguite dalla diretta televisiva di RAI e dalla differita di Eurosport in oltre 70 Paesi del Mondo.

Oltre ad un grande appuntamento sportivo ed un evento storico entrato a pieno titolo nel cuore dei cittadini, la Tre Valli Varesine ha un grande valore culturale di promozione del territorio. Le bellezze della provincia di Varese saranno trasmesse in Mondo visione.

A rendere possibile l’organizzazione di questo grande evento, l’appuntamento sportivo più importante di tutto il varesotto, contribuiscono in maniera significativa, facendo squadra, istituzioni pubbliche come Regione Lombardia, la Provincia di Varese, il Comune di Saronno e il Comune di Varese e la Camera di Commercio di Varese.

A loro si affiancano enti e aziende del territorio che lavorano al fianco della S.C. Binda per rendere ogni anno migliore questo grande momento di sport. I Main Sponsor della 97° Tre Valli Varesine sono: UBI Banca, Ferrovie Nord, HUPAC, MAPEI, ASPEM, SWM Motorcycle, Lloyd Varesino, HSA Cosmetics, Caspani e Fotosan. Sono Sponsor Tecnici NRC Occhiali, Bi-Bike, TIGROS, The Youcan Company s.r.l., Varese News.

La Società Ciclistica Alfredo Binda quest’anno sarà protagonista anche di un altro grande evento: la 2° edizione della Gran Fondo Tre Valli Varesine, in programma a Varese sabato 30 settembre (Cronometro Individuale) e domenica 1° ottobre (Gran Fondo e Medio Fondo) sarà una gara da non perdere. Entrata da quest’anno nel circuito UCI GRAN FONDO WORLD SERIES, la Gran Fondo Tre Valli Varesine 2017 sarà una prova valida per la qualificazione al 2018 UCI Gran Fondo World Championships che si svolgerà proprio a Varese sui medesimi percorsi. La S.C. Binda ringrazia l’ottimo lavoro di organizzazione e promozione svolto dalla Camera di Commercio di Varese e dalla Varese Sport Commission. Fondamentale è anche la stretta collaborazione con Federalberghi Varese e Varese Convention & Visitors Bureau.

La Gran Fondo insieme alla Tre Valli Varesine creerà una grande festa dello sport. Varese si trasformerà in una città del ciclismo per 4 giorni internazionali. Sono attese migliaia di persone da tutto il Mondo. Una importante occasione di promozione turistica che potenzierà grandemente il lavoro di tutto il comparto ristorativo e alberghiero.

A supporto della S.C. Binda nei dei due prossimi eventi internazionali a Varese – e in vista del Mondiale di Gran Fondo del prossimo anno – ci saranno i “Tourist Angels”, presenti anche questa mattina a Palazzo Regione Lombardia. Tourist Angel è il progetto innovativo della Camera di Commercio di Varese realizzato insieme a Regione Lombardia, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale e delle Università.

Oltre 200 studenti, contraddistinti con apposito abbigliamento Varese #DoYouLake e #inLombardia, delle scuole superiori e Università affiancano gli operatori dei punti informativi turistici diffusi nel territorio di Varese. Un progetto con una doppia valenza, turistica e di alternanza-scuola lavoro, in virtù della quale è diventato pilota per l’intera regione.

Al termine della conferenza stampa di presentazione del Trittico Regione Lombardia 2017, nella splendida cornice del 39° del Palazzo Lombardia, gli organizzatori del Trittico hanno voluto rendere omaggio a Giuseppe Saronni. Ricorre oggi il 35° anniversario della “fucilata di Goodwood”, la volata in cui Saronni vinse la medaglia d’oro di Campione del Mondo e scrisse una pagina indelebile del ciclismo azzurro.