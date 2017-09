La vera grappa si fa così. Porte aperte alla Rossi di Angera

rossi d'angora distillatori dal 1847

La distilleria Rossi Di Angera è un punto di riferimento per gli appassionati di distillati, in particolare per gli amanti della grappa, e al tempo stesso un simbolo del saper fare del territorio. Una storia di eccellenza che inizia nel 1847 e prosegue per cinque generazioni con l’attuale mastro grappaio e titolare Arturo Rossi. Sarà proprio lui a condurre gli appassionati, domenica primo ottobre, in un viaggio nell’arte della distilleria nella casa madre di Angera.

A partire dalle ore 11 fino alle 19 porte aperte dunque alla distilleria di via Puccini per osservare da vicino il “rito” della grappa, le botti di slavonia, gli alambicchi. Questo è il periodo più adatto perché dopo la vendemmia arrivano le vinacce nobili dal territorio e dal vicino Piemonte che la sapiente lavorazione di Arturo Rossi trasformerà in distillati di rango.

Al termine della visita guidata sarà possibile degustare alcuni prodotti: il tema conduttore del 2017 è il connubio tra grappa e frutta.

LA STORIA SIAMO NOI

Quando entrerete nei locali di via Puccini, volgete lo sguardo sulla parete di destra. Noterete una foto che ritrae Arturo Rossi con il grande enologo Luigi Veronelli, prova che la distilleria Rossi di Angera è sempre stata al centro dell’interesse di fini intenditori, gourmet e critici enogastronomici. La ragione di questa grande attenzione è riconducibile alla sua straordinaria storia. Un’avventura imprenditoriale che è sopravvissuta alla monarchia, a due guerre mondiali, a due repubbliche parlamentari (e forse anche alla terza) e alla più grande crisi economica di tutti i tempi. E nonostante il mondo sia cambiato, il profumo della grappa messa a invecchiare nelle botti di slavonia è rimasto sempre lo stesso, dolce e avvolgente. «Un profumo impossibile da dimenticare, che si imprime nel cuore e nella testa» dice Arturo Rossi.

DISTILLERIA ROSSI DI ANGERA via Puccini 20 ad Angera (Varese)

Per informazioni 0331 930248 o consulta il sito www.rossidangera.it