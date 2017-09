L’accademia dei Curiosi presenta il libro dedicato a Monte Morone

monte morone malnate

L’Accademia dei Curiosi – Malnate invita sabato 30 settembre alla presentazione del libro dedicato al Monte Morone

Un volume dedicato alla storia, all’arte e alle leggende di questo luogo del cuore, a cura de L’Accademia dei Curiosi

Pietro Macchione editore

Il sito di Monte Morone, situato al centro di un grande parco sulla sommità del colle che sovrasta Malnate, rappresenta un unicum: il santuario dedicato alla Vergine è inglobato all’interno di una villa e la proprietà comprende anche una cisterna, un’antica torre riadattata a campanile e una necropoli longobarda. Per secoli il luogo, scenario di leggende e misteri, è stato accessibile solo ai Malnatesi durante l’annuale processione in occasione della festa dell’Annunciazione. Ora l’Accademia dei Curiosi ha voluto finalmente riunire in un unico testo tutte le conoscenze e le ipotesi su questo ricco, appassionate e bellissimo luogo del cuore.

Programma:

dalle ore 16.30: visita guidata gratuita al sito di Monte Morone (visita al sito archeologico e visita botanica al parco della villa)

ore 16.30: visita guidata gratuita al sito di Monte Morone dedicata ai bambini

ore 17.30: presentazione del libro Monte Morone, a cura de L’Accademia dei Curiosi, Pietro Macchione editore

ore 18.30: rinfresco offerto dall’Accademia dei Curiosi allietato da un concerto di violino e violoncello offerto dal Comune. Suonano Caterina Cantoni (violoncello) e Valentina Zardo.

Appuntamento sabato 30 settembre, ore 16.30, villa del Monte Morone