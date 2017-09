Ladre bambine tradite dalle loro ossa

carabinieri busto centro volante auto

Erano state fermate dai carabinieri di Busto Arsizio durante una perlustrazione notturna, dopo essere entrate furtivamente in un condominio in via Rosolino Pilo. Una volta portate in caserma le due giovani donne, sprovviste di documenti, dichiaravano di essere di origine croata e minorenni di 11 e 12 anni, come in apparenza sembrava. Un espediente utilizzato per evitare la denuncia.

Portate all’ospedale di Busto Arsizio, le due giovani venivano sottoposte ad esame e visita ossea da parte dei medici che ne appuravano la maggiore età. Quanto è bastato per chiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria.