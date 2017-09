Ladri in barca all’Isolino Virginia

Hanno preso una barchina, hanno sfondato una finestra del ristorante e si sono portati via un po’ di ciò che hanno trovato all’interno: la cosa più ingombrante era una affettatrice, poi bottiglie di vino o grappa e delle telerie, forse per trasportare la refurtiva.

E’ stato un bottino bizzarro quello recuperato dagli ignoti ladri che nella notte sono arrivati all’Isolino Virginia, hanno danneggiato le strutture e portato via una refurtiva limitata, rubando però – e abbandonando poco più in là, il “barchino” che serve a chi lavora sull’isola per spostarsi da li alla terraferma.

«Sono stati più ingenti i danni che il furto» spiega Francesco Testa, chef della Tana d’Orso di Mustonate e gestore anche della “Tana dell’Isolino”, il ristorante del Sito Unesco.

Ma certamente è stato un brutto gesto, a poche ore dalla riapertura al pubblico del sito in occasione del festival nature Urbane.