Ladro “di professione” arrestato a Malpensa

malpensa apertura polizia polaria

Furti in serie ai danni di ignari passeggeri. La carriera da ladro di un cittadino kosovaro di 41 anni è finita grazie all’intervento della Polizia di Frontiera, entrata in azione grazie alla segnalazione di un passeggero cinese al quale avevamo rubato un portafoglio di marca Montblanc, contenente i documenti di identità, alcune carte di credito e denaro contante, in varie valute, per un controvalore totale di circa 500 euro.

Gli uomini della Polaria, davanti alle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno individuato un uomo che si avvicina ai bagagli del pax e celando la mano sotto una giacca appoggiata sul braccio, con particolare destrezza riusciva ad estrarre qualcosa dal bagaglio dell’ignaro passeggero.

L’immagine del ladro, estratta dal sistema, è servita per rintracciare una persona, fermata e perquisita: addosso aveva il portafoglio rubato e il denaro contante. I documenti e la carta di credito venivano successivamente ritrovati in un cestino della spazzatura.

Il cittadino kosovaro è stato arrestato. È ritenuto responsabile di vari furti ai danni di passeggeri, in gran parte cinesi in partenza da Malpensa, nel corso dell’estate. Già denunciato insieme ad altri complici, l’uomo ha ammesso di “esercitare” in altri aeroporti europei, ma anche presso abitazioni private in Germania, Spagna e Francia.

Pluripregiudicato, già nel 2007 si era reso autore di una serie di furti e nel 2012 il suo nome è riapparso in un’indagine sui furti operati ai danni dei passeggeri aeroportuali. Da allora il “ladro di professione” è scomparso dalla scena aeroportuale, forse per dedicarsi a più lucrose attività delittuose fuori dal territorio nazionale, fino all’estate di quest’anno. Giudicato con rito direttissimo, il cittadino kosovaro è stato condannato alla pena della reclusione di un anno e quattro mesi, con la previsione della custodia cautelare in carcere, e della multa di duecento euro.