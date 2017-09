L’Albero delle note parte con il pianoforte di Lorenzo Bovitutti

Lorenzo Bovitutti

Parte sabato 30 settembre, alle 21 in Sala Bergamaschi, la Terza rassegna musicale di Induno Olona, quest’anno ribattezzata “L’albero delle note“.

La rassegna prevede sei concerti a ingresso libero e gratuito, che accompagneranno gli amanti della buona musica in un percorso tra le sette note fino all’inizio di dicembre. Sei appuntamenti musicali molto diversi tra di loro per generi, esecutori e con una locazione particolare: oltre all’auditorium Bergamaschi, il secondo concerto in cartellone sarà ospitato nella suggestiva chiesa di San Giuseppe, un piccolo gioiello del primo Ottocento.

L’appuntamento di debutto della rassegna 2017 è affidato quest’anno a una giovane promessa del pianoforte: Lorenzo Bovitutti.

“L’albero delle Note – terza rassegna musicale indunese” è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Induno Olona e ha come direttore artistico il maestro Roberto Bacchini.

Potete leggere e scaricare QUI la locandina con il programma dei concerti