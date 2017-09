L’allenatore dei Patrini negli USA per esportare il baseball per ciechi

Varie sport disabili

L’allenatore dei Patrini Adriano Chiesa di Malnate vola negli Stati Uniti per esportare il “baseball giocato dai ciechi”.

È l’associazione AIBXC associazione Italiana Baseball giocato da Ciechi a chiedere la presenza del coach malnatese che volerà a New York per portare il gioco, inventato in Italia da Alfredo Meli e da suoi compagni di squadra di Bologna.

In USA il sistema di gioco si chiama “BeepBall” vanta una lunga tradizione ma ha ben poca affinità con il vero Baseball.

AIBXC è sbarcata a New York due anni fa grazie all impegno di due giocatori Ciechi Ada Nardin di Roma e Matteo Briglia di Milano.

Ada e Matteo hanno formato un gruppo di giocatori di New York che si allena con regolarità nei numerosi campi di Central Park con l assistenza tecnica di Don Landolphi un “guru” del baseball universitario Americano che è stato anche allenatore della Nazionale Italiana di baseball.

Per far fare il salto di qualità alla squadra di New York AIBXC ha deciso di inviare negli USA tecnici qualificati che possano addestrare i giovani e futuri allenatori Americani. Il responsabile del progetto Internazionale ha chiamato Adriano Chiesa che da anni detta legge nel Campionato Italiano.

Chiesa sarà affiancato da uno dei più esperti allenatori Italiani che ha già lavorato per AIBXC a Cuba: Valerio Ranieri.

Avendo già introdotto il gioco a Cuba, Panama, Guatemala, Pakistan, Francia e Germania AIBXC punta forte sugli USA con l’obiettivo finale di portare questo splendido sport di squadra alle prossime Paralimpiadi.

AIBXC fa molto affidamento su Ranieri e Chiesa. Chiesa, relativamente nuovo nel Baseball, è riuscito a plasmare nuovi giocatori in quel di Malnate dove vincono campionati e vantano forse il miglior giocatore Italiano Gaetano Casale che grazie a un udito sopraffino e a una mazza pesante e ‘ un giocatore formidabile. AIBXC spera di riaffermare la sua presenza negli USA e nel contempo guarda anche ad altre nazioni.