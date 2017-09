L’amore di Sibilla Aleramo e Dino Campana a teatro

pittori, quadri, dipinti, sculture

Da un’idea di Renzo Carnio nasce l’evento “Questo viaggio chiamavamo amore” intorno alla relazione tra due massimi esponenti della poesia e della narrativa italiana dei primi del Novecento. Sibilla Aleramo è stata la figura in Italia, che ha portato avanti, l’idea dell’emancipazione femminile risultando un’avanguardista per i suoi tempi. La sua stessa vita testimonia una consapevolezza della questione femminile ancora oggi poco reale e non risolta. Scrittrice, poetessa, il suo libro autobiografico “Una donna” è il manifesto per antonomasia del femminismo. Nata da famiglia borghese alla tenera età di 15 anni subisce uno stupro da parte di quello che poi diventerà suo marito. Si separerà più tardi e cercherà con tutti i mezzi di tenere con sè il figlio ma la legge del tempo non glielo permetterà. Quando incontra Dino Campana è una donna matura che rimane affascinata dalla sua poesia. Lui è più giovane di 10 anni poeta e anima inquieta. Nasce un amore che si basa sull’ammirazione dell’arte che condividono,la passione li porterà a vivere momenti intensi che verranno espressi in versi poetici. Fitta in questi anni la loro corrispondenza epistolare che ci trasporta nella complessità della loro relazione amorosa.

Lo spettacolo è frutto di una ricerca e di uno studio sugli autori Sibilla Aleramo e Dino Campana da parte dei registi Nicola Tosi e Rossana Fumagalli che hanno scritto e diretto il progetto creando un racconto autobiografico poetico e teatrale dei due artisti. Le musiche sono state create appositamente per l’evento dal musicista Silvio Pezza. Nicola Tosi è stato già interprete nel 2006 del poeta Dino Campana nel film “Il germe del melograno” di Silvana Stocchi. Al termine della serata sarà reso omaggio all’artista Guido Nicoli che dal 23 di settembre lascerà la città di Varese e che tanti conoscono in città per le collaborazioni con l’Associazione Estro-Versi e con altre realtà culturali del territorio. Citiamo alcune performance come : “Le ceneri di Artaud” nel 2013 all’interno della rassegna Color-Arti presso la Forgiatura Patrini, Male d’amor-ire presso il Teatro Santuccio nel 2014 (Color-Arti 2014), “Babele”nel 2015 il cui video a cura di Renzo e Matteo Carnio è stato menzionato dal Cardinale Ravasi, “Legami”spazio cultura Comerio, “Scar” nel 2017 presentato presso lo Spazio Lavit di Varese. Finalista al premio letterario Morselli allievo attore del teatro tascabile di Bergamo ha collaborato con l’artista Alfredo Pizzo Greco, Alberto Casiraghi e Giuliano Zosi. Da decenni opera nell’arte della stampa calcografica.

“Questo viaggio chiamavamo amore “Sibilla Aleramo e Dino Campana

sabato 2 settembre ore 20.30 presso Centro Gulliver – “Sala delle Carrozze” – Via Albani, 91 – Varese

Una produzione Estro-Versi da un’idea di RENZO CARNIO

Regia di Nicola Tosi e Rossana Fumagalli

Interpreti : Eugenia Marcolli, Nicola Tosi, Noemi Bertoldi

Introduzione a cura di Sara Pennacchio e Licia Inicco

Voce narrante : Massimiliano Silvestri

Musiche composte ed eseguite da Silvio Pezza