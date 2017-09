Land of Freedom riparte con Gazzelle, Modena City Ramblers, Finley e non solo

Gazzelle

Si accendono i motori. Parte la stagione del nuovo Land of Freedom. Lo storico locale si rinnova nel solco della tradizione con la musica live, ospiti internazionali ed eventi unici capaci di richiamare a Legnano anche il pubblico della notte milanese.

Il party inaugurale di sabato 23 ottobre, A New Clubbing Era, è a ingresso gratuito. E’ il regalo della nuova direzione artistica per mostrare, dopo mesi di lavori, la trasformazione del Land, completamente rinnovato. Sarà una serata di presentazione in grande stile, con un concentrato musicale di quello che ci si dovrà aspettare durante la stagione. Per l’official opening party in consolle Max Savietto & Luca Pinto con la Crazy Dolls Animation.

Il lungo calendario invernale è già definito e lo staff del Land of freedom svela le prime anticipazioni. Sabato 14 ottobre, per esempio, la discoteca legnanese ospita Hypnosis party, che ripropone l’atmosefera dei grandi festival hard dance mondiali, riportando in Italia l’esponente numero uno al mondo, l’olandese Headhunterz. Sarà soltanto il primo di una lunga serie di dj internazionali attesi al Land durante l’anno. Ma il locale di via Maestri del Lavoro non rinnega la sua anima rock e lo vuole ribadire già il 27 ottobre, quando sul palco sono attesi i Modena City Ramblers.

Il 3 novembre lo spazio è tutto per Gazzelle, nuovo fenomeno dell’indie pop romano diventato virale con i Thegiornalisti, mentre giocano in casa i Finley che hanno scelto il Land per la data zero del loro nuovo tour

(venerdì 1 dicembre). Il nuovo Land of freedom sarà anche e soprattutto la location di eventi unici e inediti.

Anche per la stagione 2017/’18 si è aggiudicato in esclusiva il ’90 NightLife, il più famoso party Anni ’90 per ripercorre i successi dance di vent’anni fa attraverso i più grandi protagonisti che tornano a esibirsi dal vivo, proprio come allora. Tra loro anche gli Eiffel 65, a Legnano dal vivo l’11 novembre. In calendario anche le serate firmate Habitat, il nuovissimo Club party 2000 e Distopia, suggestivo dance-acting legato al mondo dei tattoo con imperdibili esibizioni di Body Suspension.

La direzione artistica del Land quest’anno vanta la collaborazione di Nautilus event, società di promozione di spettacoli e concerti nata dall’esperienza decennale della storica discoteca cardanese. Oggi organizza eventi in tutta Italia: l’ultimo il Decibel Open Air di Firenze dello scorso 1 luglio, con i The Chemical Brothers che hanno suonato davanti a migliaia di partecipanti. Il Land of freedom si trova a Legnano (MI) in via Maestri del Lavoro 23, a dieci minuti di distanza da Milano e dall’aeroporto intercontinentale di Malpensa.