L’anno scolastico inizia nella scuola ristrutturata

varie

Dopo un anno di lavori, è stato inaugurato a Cassano Magnano il primo lotto ristrutturato della Scuola Media Ismaele Orlandi.

Un’opera che ha visto collaborare Comune, Scuola e Imprese per arrivare al primo giorno di scuola con tutto perfettamente in ordine e funzionante.

La ristrutturazione è costata complessivamente 827.000 € di cui 500.000 € di fondi extra-comunali, investiti in rimozione dell’amianto, nuovo impianto elettrico e termico, nuovi solai, nuove pareti e pavimenti, nuova facciata ventilata, nuovi serramenti e tutto quello che serve per rendere una scuola degli anni 60 moderna e all’avanguardia per i materiali utilizzati.

Sono state realizzate 9 nuove classi, un laboratorio informatica, aule dedicate alle attività di sostegno e al personale docente, spazi tecnici per pulizie e materiale scolastico, nuovi spazi per uscite di emergenza, tutti forniti di impianto antiincendio, rilevatori di fumo e cablaggio per la connessione dati.

Attenzione è stata messa nelle voci sicurezza, risparmio energetico e nuove tecnologie. Ogni piano un colore (piano terra verde, primo piano arancione e secondo piano azzurro), corridoi gialli con segna passi per uscite di emergenza di colore viola.

varie

«Ringrazio di cuore l’Assessore Osvaldo Coghi e tutti i tecnici dell’area Lavori Pubblici per aver seguito alla perfezione questo importante cantiere, il più importante e difficoltoso degli ultimi anni – ha commentato il sindaco Nicola Poliseno - Il pubblico quando composto da professionisti e grandi lavoratori, quando viene sollecitato, viene ben seguito ed è ben supportato sa dare ottimi risultati di efficienza ed efficacia. Un grazie alla Preside Dott.ssa Annalisa Wagner e a tutto il personale di scuola, per aver gestito l’anno di cantiere in maniera positiva, per la grande collaborazione e per il coraggio di aver preso decisioni forti e importanti insieme al Comune. Un grazie alle imprese del territorio che hanno mantenuto fede agli accordi, questa è una scuola che dimostra che gli appalti a km zero sono un elemento positivo e di certezza alla realizzazione

completa dei lavori.

Un grazie infinite per la pazienza a tutti i genitori e ai ragazzi che hanno saputo attendere e da oggi potranno godersi il grande investimento effettuato.

Un grazie per la presenza di questa mattina al Parroco Don Gabriele Gioia, che ha benedetto la Scuola ed ha portato come sempre parole di serenità e attenzione al bene comune.Non nascondo che quello di oggi è tra i più bei giorni vissuti come Sindaco della Città di Cassano Magnago. Era un sogno ed ora è la nostra realtà».