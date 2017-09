L’arte della ceramica in mostra

Si inaugura domani pomeriggio, sabato 23 settembre, alle 17, un’importante mostra di arte ceramica che vedrà esposte le opere di tre grandi interpreti di questa tecnica: Claudio Calzavacca, AntonioPiazza e Giorgio Robustelli.

Come scrive Ettore Ceriani nel presentare la mostra:

“Claudio Calzavacca è conosciuto per la sua poliedrica capacità inventiva che, maturata su forti valori di fondo ed assistita da vasti riferimenti culturali, appare sempre coerentemente innovativa, qualsiasi sia la sperimentazione

portata avanti.

Grazie alla sua poetica originale, l’artista riesce a giocare sugli elementi compositivi, sottraendoli alla loro funzione e rinnovandone i significati, che decadono nella banalità del quotidiano, o i simboli che si usurano cancellati dal tempo sino alla loro sparizione.

Calzavacca li recupera offrendo loro nuove possibilità comunicative, quasi a voler stabilire un immanentismo della materia, spesso utilizzando tecniche d’avanguardia, intervenendo sulle cose per quello che esse significano e rappresentano oltre la loro apparenza”.

“Antonio Piazza era all’origine un orafo molto considerato per le sue forme particolari e la capacità di abbinare nelle stesse diversificati cromatismi sul filo di una raffinata fantasia. Nel frattempo però non mancava di esercitarsi nella scultura sotto la guida di un maestro quale Oreste Quattrini, applicandosi con entusiasmo e rigore sino a dominare la materia con grande abilità.

E’poi passato da una figurazione con valenza simbolica e metaforica all’astrazione, sviluppando un proprio stile tramite la traduzione dei valori emotivi in elaborati nei quali si intrecciano materiali naturalistici, fra cui il legno, che nelle loro scansioni riconducono ad una ricerca formale essenziale, sino a trovare l’origine di una estrema architettura organica”.

“Giorgio Robustelli è cresciuto in mezzo alla ceramica. I genitori erano infatti i titolari della Ceramica di Cunardo, tuttora attiva come associazione culturale e museo, nella quale si sono cimentati nel tempo famosi artisti internazionali.

Giorgio ha appreso i rudimenti fondamentali dai genitori e poi ha improntato la sua diversificata produzione ad uno stile personale che trova motivazioni nella storia dell’umanità, indagando anche quella parte legata all’archeologia e costituendo in tal modo una memoria profonda, un legame indissolubile nel tempo in quanto legato al vissuto (seppure di altre epoche).

Si spiegano così opere nelle quali l’artista porta avanti una specie di interrogazione esistenziale che attraverso forme e oggetti inventati tende a recuperare un passato sconosciuto e arcano”.