L’arte emozionante di Beppe Alzani in riva al Ceresio

Foto varie

Prosegue fino al 24 settembre, nella sala espositiva di piazzale Luraschi a Porto Ceresio, la mostra “Sereno è” del pittore Beppe Alzani.

“L’artista – si legge in una delle molte recensioni critiche scritte su di lui – sembra affidare le sue emozioni al ritmo delle tonalità del colore, alle pennellate larghe e luminose, alla scomposizione dell’immagine in una sequenza di figure che si ricompongono nel gioco di luci ed ombre di un paesaggio unico e trasognato, dove sembra non esistere una linea di demarcazione fra cielo, terra e aria. Beppe Alzani nella sua pittura non vuole riprodurre la realtà così come si presenta, ma aprire la strada alle emozioni”.

La mostra può essere visitata tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30.