L’assessore Alberto Riva rassegna le sue dimissioni

Alberto Riva, assessore ai lavori pubblici, cimiteri, ambiente, verde

«Oggi l’assessore Albero Riva ha rimesso le sue deleghe, lo ringrazio di cuore per il lavoro che ha svolto». E’ con queste poche parole che il sindaco Emanuele Antonelli ha annunciato in apertura del consiglio comunale di martedì 26 settembre le dimissioni del suo delegato ai lavori pubblici, patrimoni e ambiente.

E’ stato lo stesso Riva a decidere di farsi da parte, rassegnando le proprie dimissioni dall’amministrazione bustocca con una lettera protocollata poche ore prima dell’assise civica in Comune.

Alberto Riva è stato per settimane al centro del pressing politico e considerato uno dei nodi principali da risolvere nella trattativa sul rimpasto della giunta. Un braccio di ferro con Antonelli in cui la Lega Nord chiedeva la testa dell’assessore in quanto giudicato troppo vicino a Paola Reguzzoni mentre anche alcuni esponenti di Forza Italia non lo vedevano di buon occhio.

Si apre quindi la partita per il rimpasto e sempre più vicino sembra l’ingresso in giunta dell’ex sindaco Gigi Farioli.