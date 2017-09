L’attesa è finita: tutto pronto per Varese-Como

como varese coppa italia agosto 2010

Occhi puntati sul “Franco Ossola”, e non solo da parte dei tifosi più fedeli. Domenica 10 settembre (ore 15) è il giorno del derby più atteso, quello con il Como (con tanto di tifosi al seguito) e quindi anche chi segue distrattamente le vicende dello sport cittadino sa di essere di fronte a un giorno assai speciale.

Tanto più che la sfida manca da diversi anni, che le due rivali per eccellenza sono indicate tra le più quotate del Girone A, che – appunto – gli spalti pieni garantiscono uno spettacolo ulteriore a quanto avverrà in campo (sperando che non si debbano sottolineare problemi di ordine pubblico).

Intanto i tifosi più affezionati ai colori biancorossi hanno fatto sentire il proprio attaccamento alla squadra, partecipando dagli spalti alla rifinitura di sabato mattina al “Franco Ossola” e assicurando sostegno a Rolando e compagni. Una seduta senza particolari scossoni che – vedremo tra poco – ha permesso a Iacolino (QUI l’intervista al tecnico) di disegnare la propria formazione per il derby.

VARESE “NATALIZIO”?

Le due squadre arrivano all’appuntamento con qualche “colpo di tosse”: il Varese ha pareggiato in extremis, 1-1, sul campo della neopromossa Borgaro, il Como ha addirittura perso in casa (a Seregno) con la Pro Sesto e quindi ambedue vogliono il primo successo del campionato.

Mister Iacolino, in questi giorni, ha provato diverse soluzioni per mettere in campo il proprio “undici” compreso il modulo ad albero di Natale, il 4-3-2-1 in cui Longobardi (favorito rispetto all’altro puntero, Molinari) dovrebbe essere la punta avanzata, sostenuto da Rolando (o Monacizzo) e Repossi in fase offensiva. Con gli stessi effettivi, comunque, il Varese può schierarsi anche con il 4-3-3 già visto in qualche frangente nel corso degli scorsi impegni. La squadra, con gli stessi effettivi, Il resto della squadra appare fatto: l’assenza dello squalificato Ferri (per lui anche un guaio al polpaccio) manda al centro della difesa Bruzzone e Simonetto mentre terzini (a proposito: Ghidoni è in netto miglioramento e lunedì tornerà a correre) e mediani sono confermati rispetto a Borgaro. Tra gli altri, ai box, c’è soltanto il giovane Battistello, fuori da qualche tempo.

SPONSOR E SOCIETA’

Dopo le dimissioni del presidente Aldo Taddeo, la società Varese Calcio è ancora in attesa di un riassetto, anche se gli altri soci garantiscono la continuità. Al più presto sarà fissato un CdA per ridistribuire le cariche, anche se l’infrasettimanale (a Casale Monferrato) di mercoledì prossimo “intasa” un po’ il calendario.

Intanto contro il Como la squadra avrà sulle maglie da gioco lo sponsor legato al socio americano Matt Reeser: sulle divise infatti troverà posto il marchio della Tri Source International, azienda di servizi alle imprese basata a Valencia (in California) e di proprietà dell’imprenditore da poco entrato a far parte della famiglia biancorossa. In teoria si tratta di una situazione temporanea in vista di un accordo con un main sponsor per l’intera stagione.

#DIRETTAVN

Il “Franco Ossola” sarà il campo principale del consueto liveblog calcistico di VareseNews. La diretta è già aperta con le ultime notizie, le curiosità e con il sondaggio-pronostico pre-partita: per intervenire potete scrivere nello spazio commenti oppure usare (su Twitter e Instagram) gli hashtag #direttavn e #varesecomo. Per accedere al live CLICCATE QUI. E ricordatevi che a Masnago saranno in vigore alcune misure restrittive per quanto riguarda il traffico e la vendita di bevande (QUI l’articolo).

