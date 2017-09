Laureati e laureandi in economia si sfidano per la “Randstad Cup”

cantieri e progetti edilizi universita insubria economia

Una giornata di sfide fra i migliori laureati e i laureandi in Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria aspiranti business analyst, per mettere alla prova le competenze teoriche e la capacità di risolvere casi aziendali reali e complessi, analizzando grandi numeri e trasformandoli in pratiche di successo per migliorare i processi strategici e gestionali delle imprese, sotto lo sguardo attento di aziende del territorio.

Giovedì 28 settembre a Varese, presso la sede del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria, arriva la Randstad Business Analyst Cup.

I partecipanti si sfideranno in prove dove mostreranno le competenze in ambito economico, logico-matematico, lingua inglese, conoscenza nell’uso di Excel e cultura generale. I 10 finalisti, autori delle prove migliori, si confronteranno nel pomeriggio in una prova di analisi e risoluzione di un business case proposto da Randstad, secondo player al mondo nei servizi per le risorse umane, e dalle aziende partner dell’iniziativa. RANDSTAD Holding nv è, infatti, la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro.

«Abbiamo accettato con entusiasmo la proposta di Randstad e condiviso con loro l’organizzazione e i contenuti di questo progetto, nell’ambito delle attività di avvicinamento al mercato del lavoro che proponiamo ai nostri studenti e laureati – racconta Andrea Uselli, Professore Associato presso il Dipartimento di Economia e Referente per le attività di orientamento – Questo progetto si inserisce quindi in un percorso di completamento dell’offerta formativa e di acquisizione di competenze tecniche e di “soft skills” che sono sempre più richieste dal mondo del lavoro. Inoltre esso è una preziosa occasione di incontro con alcuni eccellenti realtà del territorio, imprese con le quali stiamo attivando relazioni sempre più strette per individuare le competenze e le figure professionali più richieste sul mercato e così declinare al meglio il contenuto dei nostri percorsi di studio».

La Randstad Business Analyst Cup è promossa da Randstad Financial in collaborazione con il Dipartimento di Economiadell’Università degli Studi dell’Insubria e con la partecipazione di Zeiss, Lindt, Perar e StanleyBlack&Decker. Un’iniziativa dedicata ad una professionalità molto richiesta dal mercato ma altrettanto difficile da reperire con adeguate competenze ed esperienza.