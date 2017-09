Lavatoio in festa: torna l’acqua e le lavandaie

L\'antico lavatoio di Cugliate

Chissà: ci saranno donne in paese che han fatto in tempo a usarlo, il vecchio lavatoio? Perché per festeggiarlo, sabato, rientreranno in funzione le tubature, e questo luogo si riempirà nuovamente della prima sorgente di vita, l’acqua.

E per spiegare alle giovani generazioni di massaie – giustamente abituate alla lavatrice – come avveniva un tempo il pesante ménage famigliare, ci sarà anche chi mostrerà loro il funzionamento di questo pezzo di storia del paese: qui si arrivava coi panni sporchi e tante cose da raccontare.

Momenti si svago dove a costo di mal di schiena e geloni alle mani c’erano da cogliere al volo primizie di paese, notizie passate di bocca in bocca di nuovi arrivati, fatti, corna e virtù nascoste. Tutto, un tempo, passava da qui.

A Cugliate Fabiasco in più d’uno, arrivando per caso in questo slargo che si apre poco distante dal Municipio in pieno centro storico, è rimasto a bocca aperta nel trovare questo piccolo gioiello con fregi e ferri antichi, fatti per custodire le vasche.

Oggi di acqua non ne scorre più. Ma sabato 23 settembre, intorno a questo ricco monumento alla socialità che data 1909, ci sarà una vera e propria festa.

E la prima gioia sarà nel veder tornare l’acqua proprio dove un tempo si lavavano i panni.

Per l’occasione si potrà assistere a come si lavavano i panni un tempo, il tutto con un suggestivo contorno fotografico di cartoline e foto d’epoca del paese.

A rallegrare la giornata sarà presente la “bandella” del corpo musicale di Cugliate.

A conclusione della ricca giornata ci sarà la premiazione del concorso “Balconi fioriti 2017”.

Il programma della giornata parte con uno stand gastronomico organizzato dalla Associazione genitori di Cugliate Fabiasco. Alle 14.30 ci sarà intrattenimento per i bambini e alle 16.00 la bandella del Corpo Musicale di Cugliate, alle 17.00 la premiazione del concorso e il rinfresco.