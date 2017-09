Lavori in Via Luino, “Abbiamo chiesto dossi e il limite di 30 Km all’ora”

Sp69

Continuano i lavori in Via Luino, sulla SP69, tratto di collegamento tra Laveno Mombello e Castelveccana.

La carreggiata è stata riaperta al traffico nella metà di agosto e ora gli operai sono tornati per concludere i lavori sul tratto provinciale. Una situazione che però non vedrà nuovamente la chiusura della via. Come spiega l’assessore ai lavori pubblici Alvaro Reggiori infatti, «in caso di necessità la viabilità sarà regolata con impianti semaforici temporanei».

Via Luino torna quindi ad essere l’arteria principale per raggiungere e uscire da Laveno Mombello mentre Via Bernardino Luini, che nei mesi precedenti ha rappresentato il tratto viabilistico alternativo, torna ad essere una strada di accesso per i residenti.

Per quanto riguarda i lavori invece, «siamo alla conclusione – continua l’assessore -. Non possiamo dare una data precisa del termine dei lavori, dipende da molti fattori, ma buona parte del progetto è stato realizzato».

I lavori sull’arteria sono iniziati a a metà marzo e hanno visto il taglio e la rimozione degli alberi lungo la strada, la sistemazione degli impianti fogliari, l’interramento linea elettrica, l’allineamento delle recinzioni e l’allargamento della carreggiata ma il cantiere non è concluso.

Ora, il progetto che ha un costo di circa 442.799 mila euro su un tratto di 500 metri, prevede la realizzazione delle opere di messa in sicurezza, la riqualificazione degli impianti tecnologici. Verrà poi realizzato un marciapiede lungo il lato destro (in direzione Luino) per il passaggio dei pedoni.

«Abbiamo inoltre chiesto alla Provincia di mettere dei dossi per rallentare la velocità delle automobili e un limite di velocità di 30 Km all’ora. Questo per garantire anche la sicurezza dei frontisti, stiamo aspettando risposte», spiega l’assessore ai lavori pubblici Reggiori.

VIA LUINO, TUTTE LE INFORMAZIONI