Lavori su un ponte, restringimenti sulla superstrada 336

Ribaltamento tra superstrada e autostrada (inserita in galleria)

Occhio ai lavori in corso sulla superstrada 336 “della Malpensa” e sulla vecchia statale in zona Somma.

I lavori sono previsti dal 18 settembre al 10 novembre e prevedono limitazioni al traffico – nel comune di Somma Lombardo -sulle statali 336 (la strada storica che da Case Nuove porta a Somma e poi al ponte di Varallo) e sulla 336 Dir, la superstrada “dell’Aeroporto della Malpensa”

I lavori sono necessari per l’esecuzione di alcuni lavori di adeguamento sismico del sovrappasso situato al km 12,000 della statale 336 “dell’Aeroporto della Malpensa” di scavalco della statale 336 Dir.

La chiusura più lunga riguarda la vecchia statale “ordinaria” 336, quella che da Somma scende a Case Nuove. che sarà chiusa al traffico dal km 11,990 al km 12,100, nel comune di Somma Lombardo, in provincia di Varese. Il traffico sarà deviato in ogni direzione di marcia sulla parallela strada statale 336 Dir, tra gli svincoli “Terminal 2” e “Case Nuove”, utilizzando la strada provinciale 52 “Via per Tornavento”.

Occhio però soprattutto alle limitazioni sulla superstrada 336dir. Inoltre, dalle ore 9.30 di lunedì 18 settembre alle ore 12.00 di martedì 26 ottobre, lungo la statale 336 Dir “dell’Aeroporto della Malpensa” sarà attivo un restringimento di carreggiata, con chiusura della corsia di sorpasso in entrambe le direzioni A4 e A8, dal km 0,500 al km 1,350, nel comune di Somma Lombardo, in provincia di Varese. Il traffico sarà deviato sulla corsia di marcia e sulla banchina pavimentata, mantenendo sempre due corsie per senso, sia in direzione A4 che in direzione A8. Nella zona interessata dai lavori vigerà il limite di velocità di 50 km/h e il divieto di sorpasso.

