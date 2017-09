Lavoro e scuola insieme per creare i futuri professionisti

Gli studenti delle scuole medie di Castiglione Olona hanno visitato per il pmi day l'azienda Bilcare Research

«Il Paese non può mettere a rischio la propria industria manifatturiera continuando a tenere separati il lavoro e la scuola. Ci troviamo in uno scenario drammatico e, al tempo stesso, paradossale: troppi ragazzi hanno perso speranza nel futuro, la disoccupazione giovanile ha raggiunto livelli impressionanti e, nel contempo, le imprese non trovano le professionalità di cui hanno bisogno. Dobbiamo invertire queste tendenze e dare una risposta al problema dell’occupazione, soprattutto dei giovani»

Così si era espresso l’estate scorsa il Vicepresidente di Confinsutria per il capitale umano Giovanni Brugnoli intervenendo a Milano al Convegno “Giovani, impresa, lavoro”.

Avvicinare scuola e mondo economico è dunque un asset strategico per lo sviluppo dell’economia di un paese: «Occorre una forte contaminazione fra lavoro e scuola» aveva dichiarato Brugnoli.

Ed è proprio seguendo questa filosofia che la Fondazione ItSInCom ha progettato la sua offerta formativa



Quattro i corsi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dalla Regione Lombardia che partiranno a ottobre: Cloud, networking, newmedia marketing, digital communication. Percorsi studiati d’intesa con le aziende partner del territorio che hanno individuato i profili più richiesti e predisposto un percorso di uno o due anni dove laboratori e stage siano il fulcro attorno a cui costruire i professionisti di domani.

Nonostante la recente introduzione, il canale dell’alta formazione vanta risultati decisamente positivi con livelli di occupazione dell’80% che crescono sino al 98% se guardiamo i dati dell’ITS InCom.



Due i campi dove la Fondazione ha voluto specializzarsi e che riguardano ambiti in decisa espansione, legati al mondo digitale nelle sue diverse componenti.



Con alle spalle la positiva esperienza del primo anno di corso biennale “Metodi e tecniche per lo sviluppo cloud” e visti i gratificanti risultati del percorso annuale IFTS “Tecniche per il Networking”, ora si avviano nuove annualità: Sviluppo Cloud, Digital Communication, New Media Marketing e Networking e Reti.

«La nuova offerta – sottolinea Rosaria Ramponi direttrice di InCom – ha un taglio differente rispetto alla precedente legata all’informatica più tecnica, perché apre anche all’altro versante delle tecnologie digitali legate alla comunicazione».

La presentazione ufficiale dei corsi avverrà il 21 settembre presso Campus Reti, via Mazzini 11 a Busto Arsizio, ore 17:30, con le aziende partner della Fondazione. Per partecipare : http://itsincom.it/