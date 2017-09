Foto varie di calcio

E’ stato uno degli ultimi colpi del calciomercato estivo 2017. Achraf Lazaar torna in Serie A firmando un accordo con il Benevento.

Il laterale mancino cresciuto nel Varese e varesotto di adozione, torna in Italia dopo un anno al Newcastle in Inghilterra. Con i bianconeri inglesi di Rafa Benitez non ha trovato molto spazio nel passato campionato – che ha portato i Magpies di nuovo in Premier League – ma questa estate è stato sempre ai margini della rosa.

Lazaar va a Benevento con la formula del prestito e avrà un anno per dimostrare il proprio valore nella massima serie italiana.