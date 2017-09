Piano sosta, Varesenews porta le vostre idee in Comune

Foto varie

Lunedì 25 settembre consegneremo in Comune tutti i pareri raccolti in questi giorni sul piano della sosta e sulla mobilità varesina.

Critiche, apprezzamenti e consigli: le opinioni dei cittadini raccolte dal nostro giornale sono arrivate quasi a quota 400, segno che in molti hanno voglia di dire la loro sul tema della mobilità a Varese e, nello specifico, sul nuovo piano sosta entrato in vigore negli scorsi giorni.

Visto il grande dibattito nato con l’introduzione delle nuove regole sui parcheggi a Varese Varesenews ha deciso di aprire uno spazio per raccogliere i pareri dei nostri lettori. Uno spazio che abbiamo chiesto fosse il più possibile costruttivo per cercare non solo di dare spazio ai problemi ma soprattutto alle proposte.

Certamente di critiche non ne sono mancate, considerando soprattutto il fatto che per la maggior parte i lettori che hanno partecipato anche al sondaggio hanno dato un parere negativo al nuovo piano sosta: 243 valutazioni negative contro 98 positive.

Percentuali che non si discostano di molto anche se prendiamo in considerazione solo i lettori residenti a Varese (186 in tutto). Tra varesini si sono espressi negativamente in 114 e positivamente in 58.

A questo documento, che come promesso consegneremo in Comune in modo che possa raccogliere criticità e spunti di miglioramento, hanno partecipato lettori da tutta la provincia segno che, evidentemente la città è vissuta da moltissime persone anche fuori Varese.

Ecco nel dettaglio da dove i lettori ci hanno scritto il loro parere nei diversi comuni della provincia.

Infine, ecco tutti i pareri che abbiamo raccolti suddivisi tra critiche, apprezzamenti e consigli.