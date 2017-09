Le Fiamme Gialle hanno festeggiato San Matteo

mostra canina 1 novembre 2015 malpensafiere

Nel pomeriggio di ieri, è stata celebrata, nella Basilica di Sant’Antonio da Padova della Brunella, una funzione religiosa in onore di San Matteo, il Santo Patrono della Guardia di Finanza, il quale da pubblicano addetto alla riscossione dei tributi per l’invasore romano, abbandonò la sua funzione per diventare Apostolo di Gesù ed evangelista del suo messaggio.

La Messa è stata officiata dal cappellano militare Capo del Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza, don Enrico Pirotta.

Alla funzione religiosa erano presenti le massime Autorità civili, giudiziarie e militari della provincia. Inoltre, hanno partecipato alla cerimonia gli Ufficiali alla sede, i Comandanti dei vari Reparti dislocati nella provincia di Varese, nonché una folta rappresentanza di militari delle Fiamme gialle in forza ai Reparti del Corpo e relative famiglie

Come di consueto, era presente una nutrita delegazione dell’Associazione nazionale Finanzieri d’Italia delle sezioni di Varese, Gallarate, Busto Arsizio, Luino e Saronno.

L’omelia ha rappresentato un importante momento di meditazione per le Fiamme Gialle varesine ed i loro familiari.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Francesco Vitale, al termine della cerimonia, dopo aver ringraziato gli intervenuti, per la loro significativa presenza, ha sottolineato la vocazione del Corpo alla tutela della legalità economico-finanziaria e alla difesa dei cittadini.