Le imprese “food&beverage” varesine si presentano a Sydney

L’impegno di Camera di Commercio e Provex nel supporto all’export delle imprese varesine non conosce sosta. Se venerdì scorso una delegazione di buyers tedeschi nei settori della meccanica e dell’automotive hanno avuto la possibilità di fare incontri business to business con nostre aziende al Centro Congressi Ville Ponti, questa settimana è all’insegna dell’Australia.

In questi giorni, infatti, una vetrina tutta dedicata a imprese varesine del settore food & beverage è ben visibile nell’ambito di Fine Food, rassegna in svolgimento a Sydney.

«Lo spazio offre all’attenzione degli operatori locali le produzioni del nostro territorio – afferma Giuseppe Albertini, Presidente della Camera di Commercio – ed è collocata nella collettiva “Italian Taste” organizzata da ICE-Italian Trade Agency in un’ottica di sistema. Un tassello in più in un legame già forte con quel Paese anche nello sport, testimoniato dalla presenza dell’Hub Australia sulle rive del lago di Varese».

Del resto, quello australiano è un mercato a elevato potenziale per il food & beverage: nel 2016 le importazioni hanno toccato complessivamente i 7,5 miliardi di euro, riguardando principalmente prodotti di qualità (42% fascia alta e medio-alta di prezzo, secondo la rilevazione “Fast Track Export” effettuata da Provex). Stringendo il focus sulla provincia di Varese, nello stesso 2016 l’export alimentare verso il mercato australiano è aumentato del 2,6% rispetto ai dodici mesi precedenti, sfiorando i 18 milioni di euro.

«Un primo contatto tra le nostre aziende e l’Australia – prosegue il presidente di Provex Riccardo Comerio – nacque a Expo 2015 attraverso una iniziativa realizzata dall’Unione degli Industriali della Provincia di Varese con il supporto operativo del Consorzio, per poi avere continuità nel corso del 2016 con una missione commerciale esplorativa e a maggio di quest’anno in Fiera Milano a Tuttofood».

Da qui, la presenza varesina a Fine Food, principale manifestazione di settore a livello continentale, con una vetrina dove la nostra produzione varia dalle bevande, con la Rossi d’Angera, ai latticini, con il burrificio Campo dei Fiori, ai prodotti da forno, con i grissini Valbuzzi e il Dolce San Tito. Questa partecipazione è inoltre l’occasione per abbinamenti curiosi e interessanti, dove non manca “l’Oro delle Prealpi”, grazie alla collaborazione del “Consorzio Qualità Miele Varesino”.

Non solo un mix merceologico ma anche dimensionale e settoriale, con realtà che vanno dall’industria al commercio fino all’azienda agricola così da rappresentare al meglio sia i sapori del territorio che la sua struttura economica, fatta da realtà diverse ma tutte accomunate dalla qualità e dalla passione del fare.

Una presenza significativa, insomma, che sta già richiamando l’attenzione di buyer e operatori australiani del settore food & beverage: l’agenda delle imprese varesine presenti a Sidney è fitta di incontri con loro per tutta la durata della rassegna.