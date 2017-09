Le nostre tappe sulla via Francisca

Foto varie

Tre escursioni insieme cultura, storia, paesaggio e fede, perché è per questo motivo che nei secoli scorsi, a piedi, ci si muoveva da nord verso Roma, passando le Alpi dall’Inghilterra, proprio percorrendo queste strade.

Uno dei grandi percorsi è la via Francisca che passa anche dalla provincia di Varese. Ed è proprio villa Recalcati fra i primi attori di una proposta suddivisa su tre fine settimana nei quali affrontare altrettante tappe di questo viaggio.

Ma attenzione: per iscriversi è necessario compilare un apposito “form” disponibile qui on line.

La prima delle tappe (23-24/9) parte dal confine con la Svizzera – Lavena Ponte Tresa – e prevede l’arrivo in un altro grande luogo di fede, la Badia di Ganna (nella foto), sabato 23 settembre. Il giorno dopo ancora in cammino passando la valle per arrivare al Sacro Monte. Il percorso è frazionato in due “micro tappe” il 23 settembre al mattino si pranza al sacco al Maglio di Ghirla e nel pomeriggio si riparte per la Badia; il 24 da Ganna si va a Brinzio per ripartire dopo il pranzo al sacco, nel pomeriggio, per il Sacro Monte, da cui è prevista la discesa in funicolare.

Il secondo fine settimana (7-8/10) riguarderà il percorso dal Sacro Monte a Castelseprio.

Nel dettaglio, anche qui il percorso è suddiviso in due giorni con due micro tappe.

Sabato 7 ottobre la partenza è dal santuario di Santa Maria del monte e l’arrivo ai Giardini Estensi; la seconda da Capolago a Gazzada Schianno, Villa Cagnola.

Il giorno dopo – siamo all’8 – si parte alle 9.30 sempre dalla Villa Cagnola per arrivare all’ora di pranzo a Castiglione Olona e poi ripartire nel primo pomeriggio alla volta di Castelseprio.

Ultimo dei tre appuntamenti, quello che si svolgerà in un’unica giornata, il 20 ottobre, e va da Cairate a Castelletto di Cuggiono. Qui il ritrovo del mattino è alle 8.15 a Cairate e fino a Castellanza (pranzo al sacco alla Baitina) e poi dalle 13.15 da Castiglione Olona a Castelletto di Cuggiono (ristoro presso il Centro Decanale).

