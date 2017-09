Le opere di Laura Fasano allo Spazio Substrato

Foto varie

Sabato 23 settembre alle ore 18 e 30, presso lo Spazio Substrato in via Robbioni a Varese, sarà inaugurata una personale di Laura Fasano. L’artista sarà presentata da Alessandra Bellani.

Il percorso artistico di Laura Fasano è stato influenzato da lunghi periodi di permanenza a Buenos Aires, Philadelphia e Roma. L’incontro con l’artista Viviana Zargon, l’apprendimento dell’arte della ceramica ed il fascino per il mondo classico e moderno compongono l’originale mix di elementi che anima l’opera della pittrice, amante delle sperimentazioni materiche e dei dettagli.

Si potrà visitare la mostra dal 23 al 30 settembre, dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Domenica dalle 14.30 alle 18.30.