Le ragazze di Lilli Ferri sono pronte a stupire ancora

Scatta la nuova stagione per la Pallacanestro Varese Femminile 95: la squadra affidata ancora una volta a Lilli Ferri che lo scorso anno ha sfiorato la promozione in Serie A2 (finalista dei playoff nazionali) e che in questa stagione sarà di nuovo ai nastri di partenza del campionato di Serie B.

Le biancorosse, che giocheranno in casa a Gazzada Schianno, si sono presentate sabato 16 a Palazzo Estense e – novità importante – avranno sulle maglie il marchio della SCS Forniture Industriali, sponsor che crede nelle ragazze di Ferri e che accompagnerà l’intera stagione.

In campo – promette la coach – ci sarà una squadra attenta alla fase difensiva e pronta a colpire, anche per sfruttare la freschezza di una rosa giovane e molto motivata. “Benedetta” per l’occasione dal consueto intervento di Paolo Vittori, ex campione della Ignis, fondatore e nume tutelare della società varesina guidata dalla presidente Linda Inuggi. Un club che al di là dell’importante attività della prima squadra vanta un solido settore giovanile che negli anni ha garantito un serbatoio importante per il gruppo delle senior.