Le regole per il riscaldamento in casa

Il Comune di Busto Arsizio ricorda che è possibile accendere gli impianti di riscaldamento anche prima del termine del 15 ottobre, purchè non si superino le sette ore giornaliere di attivazione.

Ai sensi dell’art. 8 della D.g.r. 31 luglio 2015 – n. X/3965, a Busto Arsizio l’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito nel rispetto dei limiti di quattordici ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile.

Al di fuori di tale periodo, gli impianti termici possono essere attivati dal responsabile dell’impianto solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

L’attivazione degli impianti è consentita tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.