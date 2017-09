Le sonate per flauto di Bach risuonano nella Chiesa di San Bernardino

musica classica

Continua il percorso di “Interpretando suoni e luoghi“, la bella rassegna musicale promossa dalla Comunità Montana del Piambello e dalla Comunità Montana Valli del Verbano che offre concerti di alto livello in luoghi che sono tra i più belli e importanti del territorio.

Venerdì 15 settembre, a Induno Olona, un concerto con molti motivi di interesse.

Alle 21, nella Chiesa della Madonna di San Bernardino, in via Passerini, saranno eseguite le sonate per flauto traverso composte da Johann Sebastian Bach.

Per la prima volta la rassegna, che vede la direzione artistica e organizzativa di Chiara Nicora e Silvia Sartorio, vedrà ospitato un suo concerto in questo santuario, eretto nel XVIII secolo, sui resti di una cappella di epoca medievale, che presenta sul fondo dell’altare maggiore un affresco risalente al XVI secolo, restaurato nel 1954.

La particolarità del concerto sta nel programma che vede l’esecuzione integrale delle sette sonate di J.S. Bach per flauto traverso, che rappresentano per varietà di concezione, ricchezza di soluzioni, splendore formale, un punto di riferimento obbligato nella pur vastissima letteratura flautistica del XVIII secolo.

Interpreti della serata Claudio Ferrarini al flauto e Luigi Fontana al clavicembalo.

Ferrarini è titolare della cattedra di flauto solista presso il Conservatorio di Parma, terra dalle cui nebbie e passioni teatrali ha assorbito tratti un po’ speciali, sanguigni nella voce del flauto. Il suo repertorio discografico per flauto è, attualmente, tra i più vasti (un totale di 12.540 minuti di musica, ovvero 8 giorni di ascolto ininterrotto…). È tra i flautisti europei più rappresentati su iTunes dove l’ampia offerta di album rispecchia l’intensa attività di riscoperta del repertorio flautistico, dal barocco al contemporaneo. Di questo ha sempre reso partecipe il pubblico dei propri concerti, instaurando con gli ascoltatori un rapporto di cordiale partecipazione umana, oltre che culturale. E’ stato allievo di giganti del flauto, da Moyse a Gazzelloni, da Nicolet a Klemm sino a Schulz.

Luigi Fontana, si è diplomato in Organo e Composizione Organistica presso il Conservatorio di di Parma, e successivamente ha conseguito il diploma di Clavicembalo. Al cembalo, in duo con Ferrarini, ha inciso vari CD con musiche di J. S. Bach, Vivaldi, G. F. Haendel, A. Mancini, D. Scarlatti. Ha tenuto i concerti inaugurali del restauro di numerosi organi storici e collabora come continuista con l’Orchestra Barocca di Cremona, la Capella Regensis di Reggio Emilia, l’Accademia dei Virtuosi di Genova, ed è docente di Organo Complementare e Canto Gregoriano presso il Conservatorio “G. Puccini” di La Spezia.

Come tutti gli eventi di “Interpretndo suoni e luoghi”, il concerto è ad ingresso libero e gratuito.

QUI il programma del concerto