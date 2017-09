Lega Nord nel caos, Marco Pinti nominato commissario

“Marco Pinti è il nuovo commissario della Lega Nord a Busto Arsizio fino a data da destinarsi e comunque fino a quando le turbolenze in amministrazione oltre che quelle di sezione non saranno sopite“. E’ con queste parole che inizia la nota firmata dal segretario provinciale della Lega Nord, Matteo Bianchi, per spiegare la soluzione trovata per il caos nella leadership del carroccio.

Una decisione che non nasconde il fatto che “se a Busto sprofondano, evidentemente serve qualcuno da fuori che faccia capire in maniera evidente l’autodistruzione su cui si sono messi“.

Un compito a cui ora è stato chiamato il varesino, già segretario della sede in piazza Podestà con esperienza di partito ma anche da amministratore provinciale. In questo “verrà coadiuvato da militanti locali di suo gradimento” per la gestione degli aspetti organizzativi, amministrativi e logistici per il buon funzionamento del partito.

A lui la segreteria provinciale affida pieni poteri con particolare riguardo ai seguenti obiettivi: