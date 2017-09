Lega Nord Valbossa, è Marco Perin il nuovo segretario

Marco Perin è il nuovo segretario della Sezione Lega Nord Valbossa.

L’elezione del nuovo segretario e degli organi politici della sezione si è svolta ieri, lunedì 18 settembre.

L’assemblea dei militanti leghisti ha eletto per acclamazione Marco Perin, giovane militante e consigliere comunale di Buguggiate che avrà il compito di guidare la Lega Nord Valbossa nei prossimi tre anni.

“Il mio impegno sarà quello di portare avanti il progetto cominciato dal segretario uscente Cesare Bossetti – dice Marco Perin – con l’obiettivo di farlo crescere ed aumentarne l’impatto”.

“Per fare ciò – spiega Marco Perin (nella foto) – è necessario aprirsi quanto più possibile verso coloro che spesso, inutile negarlo, ci guardano con sospetto; sappiamo però, che una volta che ci hanno conosciuti e si sono relazionati con noi, apprezzano quello che facciamo per la comunità, perché noi ci mettiamo la faccia e anche l’olio di gomito. Fatti e non parole: questo sarà il nostro motto”.

“Per il raggiungimento di questo scopo sarà dunque fondamentale il coinvolgimento di tutte le amministrazioni locali e associazioni del territorio, di qualunque colore esse siano, per cercare di far conoscere il nostro pensiero e coinvolgere loro in quello che noi riteniamo essere un progetto ambizioso ma realizzabile, cioè quello di far diventare la Valbossa una realtà conosciuta ed attrattiva in provincia e al di fuori dei suoi confini.”

“Importante sarà il coinvolgimento dei giovani – conclude Marco Perin- che purtroppo vedo distanti dalla politica forse perché non riescono a capire che soprattutto in un momento così difficile, sono proprio loro a dover prendere in mano il loro futuro, e per farlo è necessario il loro impegno in politica”.

In questo mandato, Marco Perin sarà affiancato dal nuovo direttivo composto da, Cesare Bossetti, Nicola Bregonzio, Francesco De Vidi, Ettore Gaudioli, Isa Lomazzi e Rino Montagnoli con membro supplente Ivano Bertin.