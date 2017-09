Legge popolare per l’integrazione, si raccolgono le firme

stranieri

Presso l’ufficio elettorale del Comune di Busto Arsizio sono disponibili i moduli di raccolta delle sottoscrizioni per la proposta di legge denominata “Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell’inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari” (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2017).

La scadenza per la raccolta è fissata per il 24 ottobre 2017.