Len Euro Cup: sette pretendenti in gara alle Piscine Manara

BPM Sport Management 2017 2018 pallanuoto

Mancano meno di dieci giorni alla disputa del girone di Len Euro Cup di pallanuoto (la seconda manifestazione europea per club) in programma a Busto Arsizio: dal 27 settembre al 1 ottobre le piscine “Manara” ospiteranno una serie di partite valide per la prima fase della coppa europea grazie, naturalmente, all’organizzazione della squadra di casa, la BPM Sport Management.

I “Mastini” di coach Marco “Gu” Baldineti ospiteranno nella vasca amica altre sei formazioni: due francesi (Montpellier e Pays D’Aix), i tedeschi del Postdam, i croati dello Jadran Spalato, gli ungheresi dello Ferencvaros Budapest detentori del trofeo e gli olandesi dello ZPC Amerstoort, primi avversari della Sport Management (mercoledì 27, ore 20,30).

La BPM dovrà poi giocare nell’ordine contro Pays D’Aix, Jadran (entrambe giovedì 28: 12,30 e 20,30), Posdam (venerdì 29, 20,30), Ferencvaros (sabato 30, 20,30) e Montpellier (domenica 1, 12,30). La formula prevede un girone all’italiana che promuove alla fase successiva le prime quattro classificate.

Favorita numero uno il Ferencvaros (FTC), anche a detta del tecnico bustocco Baldineti, ma la Bpm Sport Management ha ottime possibilità di guadagnare la qualificazione. «Sarà un primo girone molto interessante anche perché arriveranno a Busto Arsizio tante squadre di grande qualità. Una delle più forti è l’FTC Budapest perché è campione in carica e durante l’estate ha ulteriormente migliorato la squadra: sono anche i candidati alla vittoria del campionato ungherese. Oltre a loro dovremo fare attenzione anche ai croati dello Jadran mentre penso che le altre partecipanti partiranno un gradino dietro. Il nostro obiettivo dovrà essere quello di superare il turno: sarà una Len Euro Cup molto combattuta, anche se dovremo vedere quali squadre arriveranno dalla Champions League».

L’ingresso alle Manara sarà gratuito nella giornata inaugurale, mentre per i successivi giorni sono stati predisposti diversi titoli di ingresso. Il biglietto giornaliero (con cui si potrà assistere a tutte le gare in programma in quella giornata) costerà 10 euro intero e 6 euro ridotto (14-18 anni). L’abbonamento per quattro giorni è fissato in 25 euro (ridotto 15), l’abbonamento per il weekend costerà 15 euro (ridotto 10). Le partite saranno sempre gratuite per gli under 14.