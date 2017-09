Il lago d'autunno (inserita in galleria)

Come cantavano i Righeira “L’estate sta finendo e un anno se ne va…” e le temperature in provincia si abbassano. Gli eventi però non mancano, ecco gli appuntamenti del fine settimana:

METEO - Sabato 16 settembre nuvoloso o variabile con alcune schiarite soleggiate, più ampie nelle ore centrali della giornate. Perlopiù asciutto ma, soprattutto in serata e nella notte, ancora possibilità di qualche pioggia o temporale. Temperature stazionarie. Domenica, in parte soleggiato ma ancora residua instabilità. Più nuvoloso e ancora possibilità di qualche pioggia in serata. - Per saperne di più

Varese - Continua la festa patronale di Giubiano, per tutto il fine settimana. La Festa avrà il suo culmine domenica 17 settembre, con al mattino la messa solenne per il 60° anniversario di sacerdozio del giubianese don Pierino De Giorgi. Al pomeriggio si prevedono: giochi per bambini, torneo di burraco, incanto dei canestri e premiazioni serali della Caccia al Tesoro. Il banco gastronomico è attivo tutte le sere. Saranno in funzione anche la pesca di beneficienza ed altri stand. – Tutto il programma

Varese – Sabato 16 settembre tra gli spazi del punto vendita di Varese di COOP Lombardia e a Villa Toeplitz si terrà Convergenze Last Party?, la festa per la conclusione del progetto Convergenze. Il programma della giornata avrà inizio alle 11 alla Coop con l’incontro pubblico “Ripartenze. Reti culturali, buone pratiche e territorio”. Dalle 14 laboratori per bambini, concerto del coro Greensleeves Gospel Choir tra le corsie del supermercato e tanto altre. Dalle 19 ci si sposta a Villa Toeplitz per proiezione di cortometraggi, dj set e aperitivo. - Tutto il programma

Varese - Domenica 17 settembre uscite con OfficicinAmbiente a Sant’Imerio e la castellanza di Bosto con le sue splendide ville. Appuntamento alle 15.00, ritrovo presso il Monumento ai Caduti p.za Repubblica (VA). Da una collina ad un’altra: il Parco degli Ulivi sul colle Bernasco. Insolita coltivazione cittadina per un olio sopraffino.Durata 3 ore e 30 minuti circa. www.officinambiente.org.

Bobbiate - Domenica 17 settembre, festa patronale San Grato: corsa degli Asini alla Parrocchia S. Grato di Bobbiate. Ci sarà anche un banco gastronomico e musica dal vivo.

Schiranna - Domenica 17 settembre, navigazione da Schiranna-Lido per Isolino Virginia. Si parte dall’imbarco dal Lido di Schiranna. Servizio di navigazione diretta sullo Stradivari. Il servizio prosegue tutte le domeniche sino al 15 ottobre. Costo corsa A/R: adulti: € 8,00, under 6 gratuito. www.isolinovirginia.it.

Varese – Busto Arsizio – Gallarate - La scuola di inglese per i piccoli e piccolissimi apre le sue porte sabato 9, 16, 23 e 30 settembre, dalle 10 alle 13, ci saranno gli open day presso Pingu’s English Varese e Pingu’s English Busto Arsizio. Sabato 9, 16 e 23 settembre, dalle 15 alle 17, Pingu’s English aprirà le porte anche alla nuovissima sede di Gallarate, in via Ristori 25. – Tutto il programma

Varese – Colazione ai Giardini del Lago: brioche e pane e marmellata per tutti

Sabato 16 settembre inaugurazione della “colazione ai Giardini del Lago” con brioches e marmellate fatte in casa - Tutto il programma

Malnate - All’area feste di via Pastore si apre Venerdì 15 Settembre l’ottava edizione della kermesse malnatese “PerBacco”. Dodici giorni per stare insieme all’insegna della cultura gastronomica, del buonumore e della solidarietà.

La proposta di piatti tipici di alcune regioni italiane sarà accompagnata da musica, spettacoli ed eventi. – Tutto il programma

Cazzago Brabbia - Sabato 16 settembre appuntamento con “Apparizioni” con Betty e Chicco Colombo. Racconti e storie intorno al lago di Varese e nei rioni cittadini, ore 18.00 alla darsena di Cazzago, partenza in bici da Bodio Park (ore 17.30).In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà in data 17 settembre. Partecipazione gratuita.

Cittiglio – A Cittiglio, al parco feste della stazione si svolgerà sabato 16 e domenica 17 settembre la Prima Festa Gastronomica della Banda. Specialità il baccalà alla vicentina mantecato e l’hamburger e patatine. - Tutto il programma

Besozzo – Domenica 17 settembre, dalle ore 9.30 alle ore 19.00, appuntamento al Centro Sportivo per bambini, ragazzi, famiglie e cittadini che potranno cimentarsi nella prova di diverse discipline sportive. Si terrà inoltre il 2° Memorial Renzo Bighi con giochi e mini tornei di Tennis. Aperto lo stand gastronomico.- Tutto il programma

Angera – Open Day al circolo del tennis di Angera nelle giornate di sabato e domenica – Tutte le informazioni

Maccagno con Pino e Veddasca – Sabato 16 settembre il CAI Luino con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca propone una escursione culturale, accompagnata da Mario Vassuri esperto micologo. Spiegherà anche come raccogliere correttamente i funghi e come distinguere un fungo commestibile da uno tossico o velenoso. - Tutto il programma

Luino - Domenica 17 settembre il CAI Luino propone una escursione sulle montagne nel vicino Malcantone per assaporare l’aria di casa. Un itinerario ad anello tra boschi, alpeggi e belle cime con stupendi panorami. - Tutto il programma

Arcisate - Torna come da tradizione settembrina, la Festa della Madonna delle Grazie che fino a lunedì 18 settembre animerà con diverse iniziative la comunità parrocchiale di Arcisate. - Tutto il programma

Lavena Ponte Tresa – Sabato e domenica, associazioni, proloco, cittadini, amministrazioni e commercianti hanno organizzato una festa per raccogliere fondi da destinare ad Amatrice. Ricco il programma dell’iniziativa dove non mancherà la pasta all’amatriciana. La festa, precisano i promotori, si svolgerà anche in caso di maltempo, ricollocata nel Salone polivalente di via Colombo 42 invece che in piazza Sangiorgio – Tutto il programma

Induno Olona – Torna a Induno Olona, sabato 16 settembre, il consueto raduno annuale di moto Harley Davdison. La manifestazione avrà inizio alle 15.30 - Tutto il programma

Besnate – Un weekend di eventi di cultura e divertimento, a Besnate, sabato 16 settembre e domenica 17 settembre con il festival “Sbocciart”, con Saltimbanchi e Artisti di strada -. Tutto il programma e le location della manifestazione

Gallarate - Riprende l’attività culturale dello spazio museale in via Postcastello, con un incontro dedicato alla poesia che vedrà protagoniste due poetesse, due donne del gallaratese, Annitta Di Mineo e Gabriella Nerini: l’appuntamento è per sabato 16 settembre, alle ore 17.- Tutto il programma

Gallarate – È tutto pronto per la grande parata delle moto storiche in programma per domenica. Dalle 10.30 la colonna di motociclisti richiamati dal Motoclub Cascinetta percorrerà tutta la città partendo dal Broletto e arrivando in piazza – Tutto il programma

Lonate Pozzolo – L’Associazione Viva Via Gaggio, con il patrocinio del Parco Lombardo della Valle del Ticino e della Riserva MAB Valle del Ticino, e con la collaborazione dei Comitati e delle Associazioni Ambientaliste del Varesotto, Castanese e Novarese, organizza per la domenica 17 settembre 2017 una camminata lungo Via Gaggio con visita guidata nei sentieri che attraversano la Brughiera. - Tutto il programma

Busto Arsizio - Il Circolo Gagarin riapre dopo la pausa estiva. Appuntamento per venerdì 15 alle ore 20.30 con due band: Labradors e al punk-rock dei Monte Jr. Sabato circolo aperto, domenica appuntamento alle 17 e 30 per un corso di scrittura – Tutto il programma

Busto Arsizio - Sabato 16 settembre torna la grande festa dello sport cittadino. Dalle 14 alle 19 nelle vie e nelle piazze del centro si svolgerà “Busto in…Sport”. Atleti, allenatori, dirigenti inviteranno a provare le varie discipline e daranno tutte le informazioni necessarie per orientarsi nella ricchissima offerta del mondo sportivo bustese e scegliere il corso più adatto alle proprie esigenze. - Tutto il programma

Busto Arsizio - Street Fest in viale Pirandello. L’evento si svolgerà domenica lungo la via principale del quartiere Sant’Edoardo con tante iniziative animeranno la via a partire dalle 17 e dedicate al mondo dello sport – Tutto il programma

Busto Arsizio – Prosegue dopo la pausa estiva, la settima edizione degli “Incontri Chitarristici e Mandolinistici Bustesi“, rassegna musicale realizzata con il contributo dell’Amministrazione comunale di Busto Arsizio. L’appuntamento è per sabato 16 settembre alle ore 18.00alla Casa della Musica–Villa Ottolini Tosi (via A. Volta, 4) a Busto Arsizio. - Tutto il programma

Gorla Maggiore - Con un pensiero speciale all’amico Michele Scarponi, l’ex professionista varesino Stefano Zanini, oggi direttore sportivo del Team Astana, ripresenta la sua “Pedala con Zazà. Domenica 17 settembre, con partenza e arrivo all’Oratorio San Carlo di Gorla Maggiore (via Cesare Battisti) i partecipanti pedaleranno in gruppo sul percorso di 47 chilometri – Tutto il programma

Castellanza – Festa di San Bernardo con mercatino e arrivo della Madonna di Fatima per la festa Patronale. Appuntamento per domenica - Tutto il programma

Tradate – Festa della Croce Rossa che sabato 16 settembre dalle ore 15.00 sarà a Villa Inzoli a Tradate. Durante l’evento si svolgeranno due simulazioni di soccorso con la partecipazione dei SAF dei Vigili del Fuoco di Varese e un’altra sulla defibrillazione precoce, ci sarà la Clinica Mobile “Controlla la tua salute” con la possibilità di misurare la pressione arteriosa, la glicemia e il colesterolo con la presenza di un medico e delle infermiere Volontarie CRI, gli istruttori CRI saranno a disposizione per far provare le manovre salvavita pediatriche a chiunque fosse interessato. Ma anche tanti eventi per i più piccoli – Tutto il programma

MOSTRE

Varese - Alfredo Rapetti Mogol apre ArtFest. Appuntamento sabato 16 settembre con l’artista e paroliere al Castello di Masnago - Tutto il programma

Varese - Doppia mostra a Sub Strato: Aloha Project e Vaps. Opere inedite e non nello spazio di via Robbioni. Appuntamento sabato 16 settembre – Tutto il programma

Busto Arsizio - Alex Sala apre la stagione espositiva dello Spazio Farioli. In mostra le opere dell’artista sul presente e sul futuro di noi tutti. Una visione realistica e spietata ma ricca di poesia - Tutto il programma