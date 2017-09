Liberi voli: torna il concorso letterario per gli over 60

Eventi

L’AVA, Associazione Volontaria Anziani, nell’ ambito delle attività culturali, promuove la nuova edizione del concorso Liberi Voli 2016 diviso in due aree tematiche:

9°edizione del Concorso “Poesie inedite”

2°edizione del Concorso “Racconti brevi“

a tema libero, aperto gratuitamente a tutti gli “OVER 60” residenti nella Provincia di Varese.

La partecipazione al concorso è gratuita.

Il concorso si articola in due sezioni:

A. poesie inedite a tema libero

B. racconti brevi a tema libero

Ogni concorrente può partecipare ad entrambe le sezioni. Alla sezione “A” si partecipa con un massimo di due poesie dattiloscritte, ognuna delle quali non deve superare 30 versi.

Alla sezione “B” si partecipa con un “breve racconto” che non deve superare le due pagine dattiloscritte.

Gli elaborati devono essere trasmessi unicamente in via telematica in formato word (.doc o .docx) in due copie: una sola delle quali dovrà indicare nome, cognome, data di nascita, indirizzo, n° di telefono e indirizzo e-mail.

Gli elaborati devono pervenire all’A.V.A. Associazione Volontariato Anziani – Concorso “LIBERI VOLI”, all’indirizzo e-mail avavarese@alice.it entro e non oltre il 21 ottobre 2017.

I dati anagrafici e tutte le informazioni riguardanti i partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per il concorso e saranno tutelati dagli organizzatori, ai sensi della Legge 196/2003.

Per la sezione “poesie inedite” sono previsti i seguenti riconoscimenti:

al primo classificato: un premio del valore di €. 300,00

al secondo classificato: un premio del valore di €. 200,00

al terzo classificato: un premio del valore di €. 100,00

Per la sezione “racconti brevi” è previsto il seguente riconoscimento:

Al primo classificato: un premio del valore di €. 200,00

. Sono istituiti eventuali premi speciali a discrezione della giuria.

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un diploma di merito / partecipazione.

Un premio speciale sarà assegnato alla migliore opera scritta da un autore / autrice iscritto all’A.V.A. (qualora non risulti già tra i primi tre classificati).

La giuria, il cui giudizio è insindacabile, sarà composta da critici ed esponenti del mondo della cultura, i cui nomi verranno resi noti in occasione della cerimonia di premiazione. Tutti i premiati saranno tempestivamente informati circa il giorno, il luogo e l’ora della premiazione ad oggi prevista per

Sabato 25 Novembre 2017 ore 14,30 presso la sede di Via Maspero 20 – Varese.

Le opere vincitrici e quelle ritenute meritevoli saranno pubblicate sul sito internet www.avavarese.it e sul periodico LA VOCE.