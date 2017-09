Liceo Legnani: wi-fi, tablet e aula 3.0

Nuove dotazioni informatiche per il Liceo Classico Legnani: dopo aver ricevuto la donazione di 40 computer da Credito Emiliano e unendo le proprie risorse a quelle ottenute con il contributo volontario dei genitori tramite l’associazione “Amici del Legnani”, all’inizio del nuovo anno scolastico la scuola si presenta con importanti novità.

Tutte le classi sono state dotate di un notebook con apposito mobiletto, per consentire ad ogni docente, un rapido e veloce accesso ai sistemi interni e a Internet anche grazie alla rete wi-fi disponibile in tutto l’istituto. Le migliorie riguardano anche la gestione e la sicurezza del liceo grazie alla realizzazione di una nuova infrastruttura di rete e all’arrivo di nuovi server.

E’ stata realizzata anche l’aula 3.0 cioè uno spazio moderno e polifunzionale che include le più recenti tecnologie per l’apprendimento e l’intrattenimento. E’ dotata di monitor touch 65” con pc collegato per poter sfruttare al meglio la gestione delle lezioni e della lavagna interattiva con proiettore. Nell’aula sono stati inseriti nuovi tavoli trapezoidali con i relativi componenti abbinati, risultato di un attento studio sulle attuali esigenze della “scuola 3.0”: arredi leggeri, ergonomici e versatili, adatti a rapidi spostamenti all’interno della classe. Il tutto consente la “rimodulazione”, anche nel corso di una lezione, in differenti gruppi di lavoro richiede una forma flessibile e componibile come quella trapezoidale: si possono creare dei gruppi di lavoro da 2 a 6 persone oppure utilizzare i tavoli singolarmente secondo lo schema tradizionale.