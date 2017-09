Lions apertura dell’anno anno sociale con gli ‘angeli a quattro zampe’ 

Foto varie

Aperto ufficialmente domenica 24 settembre l’anno sociale 2017/2018 del Lions Club Luino con una giornata dedicata ai soci, allo svago ed alla solidarietà. Un’iniziativa ideata e organizzata dal nuovo presidente Alberto Frigerio. In mattinata soci Lions, loro familiari, amici e simpatizzanti hanno visitato la splendida Villa Reale di Monza.

Il gruppo si è poi trasferito a Limbiate, per visitare il Centro Cani Guida Lions, dove vengono allevati e addestrati cani guida poi donati, gratuitamente, a non vedenti. Una bella esperienza che ha permesso di sperimentare l’impegno dei Lions per servire e aiutare chi è in difficoltà.

In questo caso un fondamentale sostegno per chi non vede: il Centro Cani Guida permette alle persone affette da cecità di avere a disposizione un ‘angelo a quattro zampe’.

Un vero amico, un sostegno indispensabile che ‘ridà la vita’ a chi perennemente vive nel buio. Grazie al cane guida i non vedenti possono spostarsi, camminare, svolgere molte delle attività quotidiane che, diversamente, sarebbero loro precluse. Il Centro addestra e dona ogni anno una cinquantina di cani: un grande impegno che ha alla base il motto dei Lions “We serve”; essere al servizio degli altri, aiutare chi è in difficoltà, fare del bene. La visita è stata divertente, in particolare per i bambini, ma al tempo stesso coinvolgente perché ha permesso di assistere ad alcuni momenti della complessa fase di addestramento. Al Centro, rappresentato dal Presidente Giovanni Fossati, il Lions Club Luino ha devoluto una somma per sostenere la meritoria attività realizzata.