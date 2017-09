Lista Orrigoni: “Stiamo tra i Guelfi e i Ghibellini”

Pubblichiamo integralmente l’intervento del consigliere comunale di Varese Valerio Mario Vigoni, della lista Orrigoni, che sottolinea, in accordo con i suoi colleghi di lista, la situazione a Varese

E’ settembre il vero inizio anno e non il 1° gennaio, infatti in questo mese dopo le vacanze estive

riaprono le scuole, le fabbriche, il lavoro di tutti i giorni, la speranza di un nuovo impiego.

Anche l’attività comunale accelera le sue funzioni e riprendono le convocazioni del consiglio, il

nuovo piano sosta, la rivoluzione degli asili, del volontariato, il problema delle scuole, argomenti

sui quali ci siamo fatti sentire, ma, ahimè, inascoltati.

Che dire noi della lista civica ORRIGONI ?

Ci sembra di trovarci tra una disputa politica fatta presumibilmente di rancori tra una forza che per

la 1°volta sale al potere in città ed una che l’ha governata per 20 anni.

GUELFI E GHIBELLINI.

In mezzo ci stiamo noi che abbiamo professato una opposizione costruttiva, ma ci siamo resi

conto che per essere costruttivi bisogna essere allineati, raramente anche i piccoli consigli o

variazioni di buon senso vengono accettate dalla maggioranza.

Ci sembra una ripicca tra due fazioni.

Che dire, in minoranza siamo in 11 ma raramente tutti presenti, e che dire dei 2 dimissionari con i

quali c’era spazio per condividere alcune scelte sempre in funzione del bene della città e non per

partito preso. Troppo comodo comportarsi così e togliere le “ castagne dal fuoco” .

Non discutiamo oggi se abbiamo un sindaco bravo o no.

Sicuramente ne abbiamo uno fortunato. Chi non è d’accordo con lui per fargli dispetto si “scansa” e da le dimissioni.

11+3 = 14 + qualche occasionale non allineato, questa minoranza trasversale avrebbe potuto

incidere diversamente. Ma tant’è .

Noi continueremo a vigilare e ad informare la cittadinanza

Valerio Mario Vigoni, Lista Orrigoni