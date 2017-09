L’Ite Tosi al tavolo del Ministero per “svecchiare la scuola”

emozioni e sorrisi

La scuola fa fatica a innovare. Nonostante le riforme, in molte classi l’atmosfera è rimasta immobile. Non c’è innovazione: né didattica né tecnologica.

Di questo immobilismo si è accorto il Miur, Minstero dell’Istruzione, che ha chiamato a raccolta alcuni tecnici della scuola per fare il punto sullo stato dell’arte e individuare nuovi modelli di didattica e apprendimento più in linea con le aspirazioni dei giovani ma anche del mondo del lavoro.

Proprio ieri, lunedì 25 settembre, a Roma si è insediato il “Comitato scientifico nazionale per l’applicazione e l’innovazione delle Linee Guida e delle Indicazioni nazionali concernenti gli ordinamenti della Scuola secondaria superiore”.

A rappresentare gli istituti tecnici nazionali è stata nominata la dirigente dell’Ite Tosi Nadia Cattaneo: « Il nostro compito è quello di individuare le migliori tecniche e pratiche da portare, poi, a quanti ancora non hanno avviato un processo di rinnovamento. Il nostro paese presenta realtà a macchia di leopardo: a fronte di istituti più innovativi ce ne sono altri statici. Il compito che ci proponiamo nel giro di un anno è quello di far partire un processo di cambiamento che interessi tutti. Per questo saremo chiamati anche a incontrare i collegi docenti meno reattivi per avviare una collaborazione».

Ogni ordinamento è dunque rappresentato: è lo stesso Ministero a fornire alcune fotografie frutto di monitoraggi precedenti. Nnonostante la riforma degli ordinamenti sia avvenuta nel 2010 con il Ministro Gelmini, si registrano realtà dove il cambiamento non è arrivato.

Nadia Cattaneo dell’Ite Tosi di Busto Arsizio porterà ancora una volta ad un tavola di lavoro nazionale le pluriennali e innovative esperienze di innovazione didattica e organizzativa non solo della sua scuola, ma anche delle scuole della Lombardia, essendo l’unica dirigente della Lombardia oltre al preside Giovanni Spinelli del Liceo musicale Gambara di Brescia.